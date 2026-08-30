Real Madrid Sukses Amankan Bek Muda Incaran Barcelona

JawaPos.com - Real Madrid kembali memenangkan persaingan dengan Barcelona di bursa transfer. Kali ini, Los Blancos berhasil mengamankan tanda tangan Sergio Martinez, pemain muda Racing Santander yang sebelumnya juga masuk radar Barcelona.

Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Martinez dari Racing. Pemain berusia 19 tahun itu akan langsung bergabung dengan klub ibu kota Spanyol dan tidak dipinjamkan kembali ke klub asalnya.

Melansir Teamtalk, Madrid disebut membayar €3 juta untuk mendapatkan jasa pemain muda tersebut. Martinez akan menandatangani kontrak hingga 2030.

Menariknya, Jose Mourinho disebut ikut terlibat dalam proses perekrutan sang pemain. Pelatih asal Portugal itu tampaknya melihat Martinez sebagai salah satu talenta yang layak mendapatkan perhatian sejak dini.

Mourinho Ikut Terlibat dalam Perekrutan

Martinez memang belum memiliki catatan panjang di level senior. Sepanjang kariernya bersama Racing, ia baru mencatatkan satu gol dan satu assist dalam 15 penampilan di semua kompetisi.

Namun, potensinya membuat sejumlah klub mulai tertarik. Bahkan, Martinez disebut telah menerima tawaran dari klub-klub Inggris, Jerman, dan Arab Saudi. Pada akhirnya, ia memilih Madrid.