Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.01 WIB

Polda Bali Periksa Stadion Dipta Jelang Super League 2026/27, Ini Aspek yang Jadi Perhatian

Ilustrasi Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. (Bali United) - Image

Ilustrasi Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. (Bali United)

JawaPos.com - Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, mulai mematangkan persiapan menyambut kompetisi Super League 2026/27. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah Re-Risk Assessment bersama Ditpamobvit Polda Bali dan Polres Gianyar pada Kamis (27/8).

Kegiatan tersebut berlangsung sejak Kamis pagi hingga sore hari. Tim dari Ditpamobvit Polda Bali hadir bersama perwakilan Polres Gianyar dan jajaran panitia pelaksana Stadion Dipta untuk mengecek kesiapan venue sebelum digunakan dalam pertandingan resmi.

Re-Risk Assessment merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan sebuah stadion siap menggelar pertandingan. Penilaian dilakukan dengan melihat berbagai potensi risiko sekaligus memastikan aspek keamanan dan kelengkapan venue telah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kompetisi.

Dalam assessment kali ini, sejumlah aspek menjadi perhatian. Di antaranya kelaikan stadion, kelengkapan fasilitas, kesehatan, data kegiatan kompetisi, hingga kesiapan terkait suporter.

Proses tersebut dipertanggungjawabkan langsung oleh Kombes Pol I Dewa Putu Alit Bintang Juliana, S.I.K. Sementara itu, tim Risk Assessment diketuai AKBP Kaisar Reman Sambo, dengan auditor IPTU I Komang Suiadnyana.

Tim tersebut juga didampingi IPTU I Komang Sulendra, Brigadir I Putu Deni Sanjaya, serta Brigadir I Kadek Dedy Oka Putra.

Selain melakukan pengecekan di area stadion, tim juga memeriksa kelengkapan berkas dan dokumen yang menjadi penunjang penyelenggaraan kegiatan di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Ketua Panitia Pelaksana Stadion Dipta, I Ketut Suantika alias Rojak, menyebut dukungan kepolisian menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pertandingan.

Menurutnya, kerja sama antara pengelola stadion, panitia dan kepolisian dibutuhkan agar setiap agenda pertandingan dapat berjalan aman, nyaman dan tertib.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Bergulirnya Championship Musim 2026/2027, Kendal Tornado FC Tantang Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Bergulirnya Championship Musim 2026/2027, Kendal Tornado FC Tantang Bali United

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00.58 WIB

Laskar Mataram Gagal Menang, Lini Serang Jadi Bahan Evaluasi Panas! - Image
Sepak Bola Indonesia

Laskar Mataram Gagal Menang, Lini Serang Jadi Bahan Evaluasi Panas!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 17.05 WIB

Hadapi Bali United, Van Gastel Sebut Ada 3 Peluang PSIM yang Seharusnya Jadi Gol - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi Bali United, Van Gastel Sebut Ada 3 Peluang PSIM yang Seharusnya Jadi Gol

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore