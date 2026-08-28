Polda Bali Periksa Stadion Dipta Jelang Super League 2026/27, Ini Aspek yang Jadi Perhatian

Ilustrasi Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. (Bali United)
JawaPos.com - Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, mulai mematangkan persiapan menyambut kompetisi Super League 2026/27. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah Re-Risk Assessment bersama Ditpamobvit Polda Bali dan Polres Gianyar pada Kamis (27/8).
Kegiatan tersebut berlangsung sejak Kamis pagi hingga sore hari. Tim dari Ditpamobvit Polda Bali hadir bersama perwakilan Polres Gianyar dan jajaran panitia pelaksana Stadion Dipta untuk mengecek kesiapan venue sebelum digunakan dalam pertandingan resmi.
Re-Risk Assessment merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan sebuah stadion siap menggelar pertandingan. Penilaian dilakukan dengan melihat berbagai potensi risiko sekaligus memastikan aspek keamanan dan kelengkapan venue telah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kompetisi.
Dalam assessment kali ini, sejumlah aspek menjadi perhatian. Di antaranya kelaikan stadion, kelengkapan fasilitas, kesehatan, data kegiatan kompetisi, hingga kesiapan terkait suporter.
Proses tersebut dipertanggungjawabkan langsung oleh Kombes Pol I Dewa Putu Alit Bintang Juliana, S.I.K. Sementara itu, tim Risk Assessment diketuai AKBP Kaisar Reman Sambo, dengan auditor IPTU I Komang Suiadnyana.
Tim tersebut juga didampingi IPTU I Komang Sulendra, Brigadir I Putu Deni Sanjaya, serta Brigadir I Kadek Dedy Oka Putra.
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Selain melakukan pengecekan di area stadion, tim juga memeriksa kelengkapan berkas dan dokumen yang menjadi penunjang penyelenggaraan kegiatan di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
Ketua Panitia Pelaksana Stadion Dipta, I Ketut Suantika alias Rojak, menyebut dukungan kepolisian menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pertandingan.
Menurutnya, kerja sama antara pengelola stadion, panitia dan kepolisian dibutuhkan agar setiap agenda pertandingan dapat berjalan aman, nyaman dan tertib.
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Jawa Pos
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