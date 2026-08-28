STAYFOCU53D Jadi Kampanye Persita Menyambut Musim 2026/27, Fokus Kejar Target Bersama

Latihan Persita Tangerang. (Istimewa)
JawaPos.com - Persita Tangerang punya cara tersendiri untuk menyambut musim kompetisi 2026/27. Klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut mengusung kampanye #STAYFOCU53D sebagai pesan utama untuk seluruh elemen klub dalam menjalani perjalanan musim baru.
Kampanye ini menekankan pentingnya menjaga fokus dan komitmen dalam setiap proses yang dijalani Persita. Bukan hanya soal target akhir, #STAYFOCU53D juga menjadi pengingat agar klub tetap berpegang pada identitas dan nilai yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan Persita.
Persita menyadari bahwa perjalanan sebuah tim dalam satu musim tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, tekanan, hingga hasil pertandingan yang terkadang tidak sesuai harapan.
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Karena itu, kemampuan untuk tetap fokus menjadi salah satu hal penting yang ingin dibangun sejak awal musim.
Semangat tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pemain. Persita mengajak seluruh elemen yang berada di dalam dan sekitar klub, mulai dari pelatih, manajemen, komunitas, hingga pihak eksternal, untuk memiliki komitmen yang sama.
Setiap latihan dan pertandingan menjadi bagian dari proses yang harus dijalani dengan konsisten. Begitu pula dengan dukungan dari suporter dan komunitas yang menjadi salah satu energi penting bagi perjalanan Persita sepanjang musim.
Melalui #STAYFOCU53D, Persita ingin menegaskan bahwa keberhasilan tidak cukup hanya dibangun dari semangat ketika musim baru dimulai. Dibutuhkan disiplin, konsistensi, serta kemampuan untuk tetap berada di jalur yang sudah ditentukan ketika menghadapi berbagai situasi.
Menariknya, angka 53 tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas kampanye tersebut. Bagi Persita, angka 53 bukan sekadar angka yang disisipkan dalam sebuah tagar.
Angka tersebut merepresentasikan DNA perjuangan, karakter, dan integritas yang menjadi bagian dari identitas Persita. Pesan itu kemudian diterjemahkan melalui #STAYFOCU53D, dengan harapan seluruh elemen klub tidak mudah kehilangan arah dalam mengejar tujuan bersama.
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Jawa Pos
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