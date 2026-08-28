Persita Tangerang Rilis Jersey Baru 2026/27! Ungu-Emas di Kandang, Putih-Maroon Saat Tandang

Persita Tangerang resmi memperkenalkan jersey kandang dan tandang terbaru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. (Dok. Persita)
JawaPos.com - Persita Tangerang resmi memperkenalkan jersey kandang dan tandang terbaru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Dua seragam tersebut membawa konsep yang cukup berbeda dari musim sebelumnya dengan mengangkat filosofi “Zirah Pendekar Cisadane”.
Peluncuran jersey dilakukan Persita pada Kamis (27/8). Untuk musim baru, klub memilih tema besar “kebangkitan” sebagai gambaran perjalanan tim dalam menghadapi tantangan yang semakin besar.
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Jersey Home hadir dengan perpaduan warna ungu gelap, emas, dan putih. Warna ungu tetap menjadi identitas utama Persita, sekaligus menggambarkan kebanggaan dan loyalitas terhadap klub. Sementara itu, warna emas menjadi simbol ambisi dan kejayaan.
Desain jersey kandang juga dibuat menyerupai zirah melalui potongan panel di bagian bahu dan sisi samping. Konsep tersebut menggambarkan perlindungan, kesiapan, serta kedisiplinan seorang prajurit ketika berada di medan pertandingan.
Berbeda dengan jersey kandang, Jersey Away menggunakan warna putih sebagai warna dominan. Seragam tersebut dipadukan dengan aksen merah maroon dan orange stabilo yang memberikan kesan lebih berani.
Persita menyebut konstruksi panel pada jersey tandang dibuat lebih ringan. Konsep tersebut menggambarkan mobilitas ketika tim harus menjalani pertandingan di luar kandang, tetapi tetap membawa identitas Persita.
Kedua jersey juga memiliki motif jacquard yang menggabungkan tiga unsur penting klub, yakni aliran Kali Cisadane, siluet benteng, dan lidah api obor. Ketiganya dibuat dengan teknik optical illusion sehingga tampilan motif dapat terlihat berbeda tergantung jarak dan sudut pandang.
Dari kejauhan, motif tersebut terlihat seperti gelombang yang mengalir. Ketika dilihat dari jarak menengah, struktur benteng mulai terlihat, sedangkan detail lidah api baru tampak lebih jelas dari jarak dekat.
Detail lain terdapat pada bagian dalam kerah dengan angka “1953”, yang mengingatkan pada tahun berdirinya Persita. Jersey Home menggunakan kerah V terbuka, sedangkan Jersey Away memakai rounded modern collar.
Di bagian bawah dan sisi dalam jersey juga terdapat slogan “Bound by Loyalty, Driven by Victory”. Pesan tersebut menggambarkan ikatan klub, pemain, dan suporter sekaligus ambisi Persita untuk terus berkembang dan meraih prestasi.
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Jawa Pos
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