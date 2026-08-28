The Jakmania Boikot Laga Persija Jakarta vs Brisbane Roar, Manajemen Alokasikan Tiket untuk Umum

JawaPos.com - Manajemen Persija Jakarta menyampaikan pernyataan resmi menyusul keputusan The Jakmania memboikot agenda launching tim sekaligus laga uji coba kontra Brisbane Roar.

Sebagai tindak lanjut, pihak manajemen mengalihkan alokasi tiket yang sebelumnya diperuntukkan bagi PP The Jakmania untuk dijual kepada masyarakat umum.

Agenda launching tim Persija Jakarta akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026) besok. Namun menjelang agenda krusial tersebut, kubu Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- justru diterpa kabar kurang sedap.

Pengurus Pusat The Jakmania telah menyatakan sikap untuk boikot agenda tersebut. Langkah tersebut mereka lakukan akibat buntut harga tiket yang mengalami kenaikan.

Manajemen Persija Jakarta menghormati sikap The Jakmania yang memilih memboikot agenda launching tim sekaligus laga uji coba kontra Brisbane Roar. Meski terjadi polemik terkait harga tiket, manajemen memastikan komunikasi dengan The Jakmania tetap berjalan.

"Persija menghormati sikap dan keputusan the Jakmania terkait pertandingan Persija vs Brisbane Roar pada 29 Agustus 2026," tulis pernyataan resmi Persija Jakarta dalam instagramnya, Jumat (28/8).

"Persija memahami setiap aspirasi yang disampaikan sebagai bagian dari kepedulian dan kecintaan terhadap klub. Persija terus menjaga komunikasi yang terbuka dengan the Jakmania," sambungnya.

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Di tengah keputusan The Jakmania, Persija Jakarta tetap melanjutkan penjualan tiket pertandingan. Namun, kuota tiket yang sebelumnya dialokasikan untuk PP The Jakmania, kini dialihkan dan tersedia untuk masyarakat umum yang dapat dibeli melalui situs resmi klub.