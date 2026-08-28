Prediksi Skor Sassuolo vs Torino: Neroverdi Tak Ingin Malu di Kandang Sendiri

Sassuolo mengincar kemenangan perdana saat menjamu Torino di Mapei Stadium pada pekan kedua Serie A 2026/2027. (Sassuolo)
JawaPos.com — Sassuolo diprediksi meraih kemenangan 2-1 atas Torino pada pekan kedua Serie A 2026/2027 di Mapei Stadium, Sabtu (29/8/2026) pukul 23.30 WIB.
Neroverdi mengincar poin perdana setelah kalah 1-2 dari Atalanta, sedangkan Torino juga datang dengan modal kekalahan 1-2 dari AC Milan pada laga pembuka.
Sassuolo datang dengan ambisi bangkit setelah hasil mengecewakan di Bergamo. Tim asuhan pelatih anyar Alberto Aquilani itu sempat menunjukkan permainan menjanjikan ketika menghadapi Atalanta, bahkan mencatat jumlah tembakan terbanyak dibanding tim lain pada matchday pertama.
Namun, produktivitas menjadi persoalan utama Sassuolo. Cas Odenthal menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencatatkan nama di papan skor melalui sundulan jarak dekat, tetapi gol tersebut belum cukup menyelamatkan Neroverdi dari kekalahan 1-2.
Hasil itu juga memperpanjang catatan buruk Sassuolo di Serie A menjadi empat kekalahan beruntun jika dihitung sejak musim lalu.
Meski begitu, bermain di Mapei Stadium bisa memberikan suntikan kepercayaan diri setelah mereka meraih sembilan kemenangan kandang sepanjang Serie A 2025/2026.
Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Sassuolo untuk menghadapi Torino. Mereka memang hanya sekali menang dalam 11 pertemuan kandang melawan Torino di Serie A, tetapi performa kandang musim lalu menunjukkan Neroverdi tetap memiliki kapasitas untuk tampil lebih agresif di hadapan pendukung sendiri.
Torino justru datang dengan keunggulan dari sisi rekor pertemuan. Granata tidak terkalahkan dari Sassuolo di semua ajang sejak September 2022 dan bahkan berhasil menyapu bersih dua pertemuan Serie A musim lalu.
Situasi tersebut membuat pertandingan di Mapei Stadium berpotensi berjalan ketat.
Torino juga memiliki pelatih baru, Ignazio Abate, yang mengawali kiprahnya dengan kemenangan atas Carrarese di Coppa Italia sebelum timnya takluk 1-2 dari AC Milan pada pekan pembuka Serie A.
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