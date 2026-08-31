Hasil Persib vs Manila Digger di Play-off ACL Two 2026/2027: Pangeran Biru Lolos Berkat Gol Peralta

Mariano Peralta mencetak gol bersama Persib Bandung saat menghadapi Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung berhasil lolos ke putaran final AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Kepastian itu didapat setelah pasukan Igor Tolic bungkam Manila Digger dengan skor tipis 1-0 pada babak play-off di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8) malam WIB.
Kemenangan ini sekaligus membawa Persib Bandung mengamankan tempat ke putaran final ACL Two 2026/2027. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia di ajang tersebut.
Persib Bandung dipastikan masuk dalam Grup E ACL Two 2026/2027. Mereka akan bersaing dengan lawan-lawan berat, yakni FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam).
Persib Bandung langsung tampil agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Skuad berjuluk Pangeran Biru itu memaksimalkan serangan dari sisi sayap dan tengah.
Pada menit ke-21, Ragnar Oratmangoen berhasil merangsek masuk ke pertahanan Manila Digger dan melepaskan umpan matang kepada Mariano Peralta. Namun sayang, sepakan Peralta masih melambung di atas mistar.
Delapan menit kemudian, Persib Bandung kembali mendapatkan peluang emas lewat Luka Menalo. Akan tetapi, tendangannya masih mampu ditepis kiper Manila Digger, Omar Njie.
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Manila Digger yang bermain dengan skema balik cepat sempat mengancam gawang Persib Bandung. Tapi, serangan tersebut masih bisa diantisipasi dengan baik oleh pertahanan Pangeran Biru.
Persib Bandung kembali menciptakan peluang pada menit 40, lewat tembakan Peralta, namun masih bisa ditangkap Omar Njie. Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Babak pertama antara Persib versus Manila Digger berakhir imbang tanpa gol.
Persib Bandung tidak menurunkan ritme permainannya selepas turun minum. Serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Igor Tolic, namun masih kesulitan menembus solidnya pertahanan Manila Digger.
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Jawa Pos
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