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Andika Rachmansyah
Jumat, 28 Agustus 2026 | 18.22 WIB

Persija Jakarta Sudah Dapat Izin Keamanan untuk Jamu Persib Bandung di SUGBK

Jakmania dukung Persija Jakarta di SUBK. (instagram @dikysoemarno) - Image

Jakmania dukung Persija Jakarta di SUBK. (instagram @dikysoemarno)

JawaPos.com - Manajemen Persija Jakarta mengungkapkan telah mengantongi izin keamanan untuk menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). 

Persija Jakarta dijadwalkan menghadapi Persib Bandung di SUGBK pada 12 September 2026 atau pekan kedua Super League 2026/2027 sekaligus menjadi laga kandang pertama Macan Kemayoran pada musim ini.

Terkait persiapan menjelang laga tersebut, Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas menjelaskan, sampai saat ini persiapan terkait venue pertandingan berjalan sesuai rencana.

Pria yang akrab disapa Bepe itu berharap tidak ada kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan laga hingga hari pertandingan.

“Sejauh apa yang saya tahu, kita akan menjalankan partai (kandang) pertama kita di GBK ya, karena izin keamanan juga sudah ada,” ujar Bambang Pamungkas saat ditemui wartawan, dikutip Jumat (28/8). 

“Dan semoga dari saat saya berbicara ini sampai dengan hari-H nanti tidak ada suatu yang bisa berpotensi menghalangi digelarnya pertandingan itu,” sambung dia. 

Bambang Pamungkas menilai pertandingan tersebut memiliki nilai prestise yang besar bagi Persija Jakarta maupun Persib Bandjng.

Dia berharap laga berlangsung kompetitif dan mampu menghadirkan tontonan berkualitas bagi para pencinta sepak bola.

“Karena pertandingan ini sangat-sangat penting, prestise tidak hanya bagi kedua klub, tapi juga bagi Liga. Dan semoga bisa menghadirkan tontonan yang menarik, kompetitif, dan tentu memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia tetap pada jalur kompetitif dan baik-baik saja,” tutur Bepe. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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