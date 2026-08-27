Persija Jakarta dapat Sponsor Baru Jelang Bergulirnya Super League 2026/2027

JawaPos.com – Persija Jakarta mendapat tambahan dukungan menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. Macan Kemayoran resmi menjalin kerja sama sponsorship dengan Upbit, platform penukaran aset digital, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Persija Galeri, Kamis (27/8).

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah Persija memperkuat aspek nonteknis klub menjelang musim baru. Kolaborasi itu juga mempertemukan sepak bola dengan perkembangan teknologi dan industri finansial digital.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menyambut positif kemitraan tersebut. Menurut dia, kerja sama dengan Upbit diharapkan memberikan nilai tambah bagi kedua pihak sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.

”Persija menyambut baik kehadiran Upbit dalam perjalanan Persija musim ini. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik selalu berangkat dari kesamaan visi,” kata Prapanca dalam keterangan resminya kemarin (27/8).

”Persija memiliki energi yang besar dari jutaan pendukungnya, sementara Upbit hadir dengan semangat inovasi dan perkembangan di dunia aset digital. Pertemuan dua energi ini kami harapkan dapat melahirkan sesuatu yang positif bagi kedua pihak,” lanjutnya.

Bagi Upbit, kerja sama dengan Persija menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri dengan masyarakat melalui sepak bola. Olahraga tersebut dinilai memiliki basis penggemar yang kuat sekaligus menjadi ruang untuk membangun hubungan dengan komunitas.

”Bagi kami, Persija bukan hanya klub sepak bola. Persija adalah identitas, kebanggaan, dan semangat jutaan masyarakat Jakarta dan Indonesia yang telah teruji lintas generasi. Kami mencari mitra yang benar-benar merepresentasikan semangat perjuangan, konsistensi, dan loyalitas,” tutur CEO Upbit Resna Raniadi.

”Kami menemukan semangat tersebut bersama Persija dan percaya bahwa masa depan aset digital tidak dapat dibangun hanya oleh exchange, regulator, ataupun pelaku industri. Komunitas yang kuat juga akan menjadi bagian dari perjalanan Upbit Indonesia,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, logo Upbit akan terpampang di jersey Persija Jakarta. Logo perusahaan itu ditempatkan pada bagian pundak belakang seragam yang dikenakan para pemain Macan Kemayoran sepanjang musim 2026/2027.