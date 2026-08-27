Manajemen Persija Segera Temui Shin Tae-yong, Bahas Transfer Pemain Jelang Super League 2026/2027

JawaPos.com - Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, menyampaikan bahwa manajemen tim akan segera menemui Shin Tae-yong untuk membahas komposisi skuad jelang bergulirnya Super League 2026/2027. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momen manjamen untuk mengetahui kebutuhan pemain yang masih diinginkan sang pelatih.

Sesuai jadwal, Persija Jakarta akan meluncurukan skuad musim 2026/2027 dalam acara yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8). Selain memperkenalkan skuad, tim berjuluk Macan Kemayoran juga akan menghadapi salah satu klub raksasa Australia, Brisbane Roar.

Agenda launching tim sudah berada di depan mata. Tapi Persija Jakarta belum menutup kemungkinan untuk kembali bergerak di bursa transfer. Bambang Pamungkas menegaskan keputusan terkait komposisi skuad sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong.

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"Begini, seperti kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu bahwa terkait dengan skuad dan komposisi tim itu menjadi kewenangan 100 persen dari Coach Shin Tae-yong," kata Bambang Pamungkas kepada awak media, termasuk JawaPos.com, Kamis (27/8/2026).

"Dan itu menjadi komitmen awal kita dengan Coach Shin Tae-yong karena kita juga memberikan target yang cukup tinggi sehingga konsekuensi itu harus diberikan," sambungnya.

Mengacu pada data Transfermarkt, Persija saat ini memiliki 33 pemain dalam skuad jelang Super League 2026/2027. Dari jumlah tersebut, 11 pemain merupakan rekrutan anyar yang didatangkan pada bursa transfer musim ini.

Namun, komposisi tersebut belum tentu menjadi skuad final Persija untuk musim depan. Bambang menyebut manajemen dalam waktu dekat akan bertemu Shin Tae-yong untuk membahas kebutuhan tim secara lebih detail.

"Dan sampai dengan saat ini memang kita belum mendapatkan update secara resmi dari Coach Shin tentang kebutuhan pemain. Namun kemarin kita sudah sama-sama saksikan bahwa ada kedatangan pemain baru, (Alexander) Jeremejeff dari Swedia. Dan apakah kemudian akan ada pemain baru, kita tunggu saja," ungkap Bambang Pamungkas.