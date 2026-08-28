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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 28 Agustus 2026 | 17.44 WIB

Persib Bandung Matangkan Strategi Hadapi Manila Digger, Igor Tolic Soroti Ancaman Serangan Balik

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Dok. Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Manila Digger pada babak play off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).

Empat hari sebelum laga, pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memastikan kondisi skuadnya dalam keadaan cukup baik. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera juga mulai kembali mengikuti latihan bersama tim.

Meski demikian, pelatih Persib Bandung Igor Tolic masih akan memantau perkembangan kondisi para pemain hingga mendekati pertandingan.

Menurut dia, seluruh pemain terus bekerja keras untuk meningkatkan berbagai aspek permainan, mulai dari penyerangan, pertahanan, hingga situasi bola mati.

"Kondisi tim oke. Beberapa pemain baru kembali dari cedera dan kami masih akan melihat siapa yang siap untuk pertandingan nanti. Tapi, semua orang bekerja keras, mengasah penyerangan, pertahanan, hingga set piece," kata Tolic.

Persiapan Persib Bandung menghadapi Manila Digger memang sedikit terkendala. Tim asal Filipina tersebut diketahui menjalani beberapa pertandingan uji coba secara tertutup.

Kondisi itu membuat tim pelatih Persib Bandung kesulitan mendapatkan rekaman terbaru mengenai permainan calon lawannya.

Namun, Tolic tidak ingin menjadikan keterbatasan informasi tersebut sebagai alasan.

Pelatih asal Kroasia itu bersama timnya tetap berusaha mengumpulkan data dari pertandingan Manila Digger pada musim sebelumnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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