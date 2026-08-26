Ngeri! 5 Pemain Termahal di Super League 2026/2027: Persib Bandung dan Persija Jakarta Saling Sikut

Stjepan Loncar menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Super League 2026/2027, mengungguli Thom Haye dan deretan pemain mahal lainnya. (Persija)
JawaPos.com - Super League 2026/2027 menghadirkan persaingan ketat di daftar pemain termahal, dengan Stjepan Loncar milik Persija Jakarta menjadi yang tertinggi lewat nilai pasar Rp 20,86 miliar.
Persib Bandung menempatkan Thom Haye dan Mariano Peralta, sementara Persija Jakarta punya dua wakil lain dan klub promosi Garudayaksa FC ikut mencuri perhatian.
Stjepan Loncar menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Super League 2026/2027 setelah Persija Jakarta merekrutnya secara permanen dari NK Istra 1961.
Gelandang asal Bosnia dan Herzegovina itu memiliki nilai pasar Rp 20,86 miliar dan menempati posisi teratas dalam daftar berdasarkan data Transfermarkt yang diberikan.
Loncar merupakan rekrutan kesembilan Persija Jakarta pada bursa transfer musim ini.
Pemain berusia 29 tahun tersebut mendapatkan kontrak berdurasi dua musim untuk memperkuat lini tengah tim asuhan Shin Tae-yong, sekaligus menjadi pemain paling bernilai di kompetisi musim baru.
Meski berada di puncak, nilai pasar Loncar sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan musim panas lalu.
Ketika masih memperkuat NK Istra 1961, harga pasarnya mencapai Rp 22,6 miliar sehingga terjadi penurunan sekitar Rp 1,74 miliar.
Thom Haye kini harus menyerahkan posisi pertama yang ditempatinya pada musim lalu setelah nilai pasar Stjepan Loncar berada di atasnya.
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Jawa Pos
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