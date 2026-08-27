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Andika Rachmansyah
Kamis, 27 Agustus 2026 | 14.41 WIB

I.League Soal Izin Laga Persija vs Persib di SUGBK: Tinggal Tunggu Kepolisian

Persija Jakarta menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC di Thailand dengan dua kemenangan sebelum menghadapi Brisbane Roar. (Dok. Persija) - Image

Persija Jakarta menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC di Thailand dengan dua kemenangan sebelum menghadapi Brisbane Roar. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa izin pertandingan antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung tinggal menunggu surat balasan dari pihak kepolisian.

Persija Jakarta akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah laga pekan kedua Super League 2026/2027. Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu dijadwalkan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 12 September 2026.

I.League selaku operator kompetisi, kata Ferry, telah mengajukan surat perizinan terkait laga tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, surat perizinan belum turun lantaran kepolisian masih menangani sejumlah persoalan lain.

"Kemarin secara lisan memang sudah disampaikan dalam waktu dekat ini akan langsung diterbitkan izinnya," kata Ferry dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) I.League, dikutip Kamis (27/8/2026).

Ferry mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pertandingan. Koordinasi dilakukan dengan pengelola SUGBK serta kepolisian di wilayah setempat.

"Baik GBK termasuk juga pihak kepolisian di kewilayahannya sendiri juga secara lisan sudah dinyatakan siap untuk menggelar," jelas Ferry.

Ferry menjelaskan jadwal pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung sengaja dimajukan agar seluruh persiapan dapat dilakukan lebih awal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan SUGBK sekaligus memberikan waktu yang cukup dalam proses pengurusan izin pertandingan.

"Jadwal sendiri sengaja kita tarik ke depan, Persija lawan Persib, supaya Persija sendiri SUGBK-nya bisa, kemudian izinnya harusnya karena masih di depan, masa sih ditolak?," jelas Ferry.

Meski sudah mendapat lampu hijau secara lisan, I.League masih menunggu dokumen izin resmi dari kepolisian. Kepastian tersebut diperlukan agar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung dapat digelar di jantung Ibu Kota sesuai jadwal pada 12 September 2026.

Editor: Banu Adikara
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