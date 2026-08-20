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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 06.59 WIB

Jelang Super League 2026/27, PSIM Jogja Bekali Pemain dengan Regulasi Laws of the Game

Skuad PSIM mengikuti sesi sosialisasi Laws of the Game (LOTG) terbaru kompetisi super league 2026/27. (Istimewa) - Image

Skuad PSIM mengikuti sesi sosialisasi Laws of the Game (LOTG) terbaru kompetisi super league 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim utama PSIM mengikuti sesi sosialisasi Laws of the Game (LOTG) terbaru untuk menyambut kompetisi super league musim 2026/27. Laskar Mataram mempersiapkan tim tidak hanya dari sisi teknis dan taktik, tetapi juga pemahaman terhadap regulasi pertandingan. 

Kegiatan berlangsung di Wisma PSIM Jogja, Kamis (20/8), mulai pukul 12.30 WIB. Sosialisasi menghadirkan penilai wasit Fariq Hitaba yang memberikan pembekalan mengenai sejumlah perubahan aturan yang akan diterapkan dalam kompetisi.

Menurut Fariq, pemahaman regulasi menjadi bagian penting bagi pemain sebelum memasuki pertandingan resmi.

Pemain yang tidak mengetahui perubahan aturan berpotensi mengalami kebingungan ketika menghadapi situasi tertentu di lapangan.

“Kalau kita tidak memberikan edukasi dan sosialisasi, mereka akan kaget dan bingung dalam kompetisi mendatang,” ujar Fariq.

Dia menilai edukasi mengenai regulasi tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat pertandingan. Sebab, pemain juga perlu memahami aturan agar dapat menjalankan permainan sesuai taktik tanpa melakukan tindakan yang justru merugikan tim.

Salah satu materi yang dibahas adalah batas kontak fisik serta kategori pelanggaran yang dapat berujung pada hukuman kartu.

Pemain diharapkan mampu membedakan tindakan yang masih diperbolehkan dengan pelanggaran dalam pertandingan.

“Pemain harus memahami kategori tindakan yang diperbolehkan dan yang termasuk pelanggaran,” kata Fariq.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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