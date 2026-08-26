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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.41 WIB

Stadion Sultan Agung Siap Sambut Musim Baru, PSIM Jogja Kantongi Nilai Risk Assessment 74,92 Persen

Stadion Sultan Agung kantongi nilai risk assessment 74,92 persen, kandang klub PSIM Jogja siap sambut musim baru super league. (Istimewa) - Image

Stadion Sultan Agung kantongi nilai risk assessment 74,92 persen, kandang klub PSIM Jogja siap sambut musim baru super league. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIM Jogja mendapat kabar positif terkait kesiapan Stadion Sultan Agung Bantul sebagai kandang untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27.

Proses penilaian risiko ulang atau re-risk assessment terhadap stadion tersebut telah rampung dilakukan.

Penilaian berlangsung pada Senin (24/8) pagi dengan melibatkan manajemen dan Match Organizing Committee (MOC) PSIM Jogja bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda DIY.

Dari hasil penilaian, Stadion Sultan Agung memperoleh nilai kelayakan total 74,92 persen.

Angka tersebut masuk dalam kategori baik, meski masih terdapat sejumlah rekomendasi perbaikan minor yang perlu diselesaikan sebelum kompetisi resmi dimulai.

Manajer Operasional PSIM Jogja Wendy Umar Seno Aji mengatakan, proses penilaian mencakup pemeriksaan berbagai aspek infrastruktur dan fasilitas keselamatan di dalam stadion.

Beberapa bagian yang diperiksa antara lain tribune penonton, pintu darurat, jalur evakuasi, hingga fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain itu, aspek fasilitas medis dan kesehatan juga menjadi perhatian dalam proses penilaian tersebut.

Hal ini penting untuk memastikan seluruh pihak yang berada di stadion mendapat dukungan keselamatan yang memadai saat pertandingan berlangsung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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