Diogo Ramalho Langsung Betah di Persebaya Surabaya, Puji Sambutan Hangat Bonek dan Bonita

Diogo Ramalho mengaku betah di Surabaya karena sambutan hangat warga dan dukungan Bonek. Gelandang Persebaya siap tampil maksimal. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Diogo Ramalho memang baru bergabung dengan Persebaya Surabaya. Pemain asal Portugal itu juga baru sekitar tiga pekan tinggal di Surabaya. Namun, gelandang berusia 27 tahun tersebut mengaku sudah sangat betah tinggal di Kota Pahlawan. Apa penyebabnya?
"Karena para fans dan warga Surabaya memperlakukan saya dan istri dengan sangat baik," kata Diogo saat ditemui Jawa Pos di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (27/7).
Sambutan hangat itu membuat Diogo semakin nyaman.
"Cara mereka memperlakukan kami membuat saya dan istri merasa seperti berada di rumah," terang Diogo.
Diogo semakin betah karena dukungan Bonek kepada para pemain begitu luar biasa. Diogo merasakan langsung dukungan itu dalam dua laga yang telah dilakoninya, yakni saat melawan PSIS Semarang (19/7) dan Persija Jakarta (27/7).
"Saya bersyukur tim memiliki suporter seperti mereka (Bonek). Saya ingin mengatakan bahwa dukungan mereka sangat penting bagi kami," tegasnya.
Diogo berharap dukungan militan tersebut tidak hanya terjadi selama pramusim.
"Saya juga berharap suporter bisa menjaga atmosfer seperti ini ketika Super League bergulir nanti," kata Diogo.
Karena mendapat dukungan yang begitu besar, Diogo berjanji akan memberikan yang terbaik di lapangan.
"Kami harus berlatih keras agar bisa menjaga ritme seperti ini," pungkasnya.
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