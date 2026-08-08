Lebih dari Sepak Bola! Diogo Ramalho Bangga Jadi Bagian Sejarah Persebaya Surabaya di Piala Presiden

JawaPos.com — Gelandang anyar Persebaya Surabaya, Diogo Ramalho, bangga menjadi bagian dari keberhasilan Green Force menjuarai Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti 6-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026) malam.

Gelar tersebut terasa istimewa karena diraih melalui perjuangan panjang hingga kondisi fisik terkuras.

Diogo Ramalho Sebut Gelar Piala Presiden Lebih dari Sepak Bola Diogo Ramalho menilai keberhasilan Persebaya Surabaya mengangkat trofi Piala Presiden 2026 bukan sekadar pencapaian di lapangan, melainkan bagian dari perjalanan yang menyatukan tim, kota, dan suporter.

Gelandang anyar Green Force itu pun merasa terhormat bisa ikut mencatatkan namanya dalam sejarah klub setelah melewati pertandingan final yang penuh tekanan.

“Terima kasih, Tuhan. Sungguh sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa meraih gelar ini bersama tim yang luar biasa, kota yang luar biasa, dan suporter yang luar biasa! Ini lebih dari sekadar sepak bola; ini tentang keluarga dan semangat juang, dan kini kita menjadi bagian dari sejarah!” tulis Diogo Ramalho di kanal Instagram pribadinya, Jumat (7/8/2026).

Ungkapan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya gelar Piala Presiden 2026 bagi Diogo Ramalho yang baru menjadi bagian dari skuad Persebaya Surabaya.

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Ia tidak hanya merayakan trofi bersama rekan-rekannya, tetapi juga merasakan langsung atmosfer perjuangan Green Force hingga akhirnya mampu berdiri sebagai juara.

Drama Adu Penalti Jadi Penentu Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya memastikan gelar juara Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 6-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.