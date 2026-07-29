Diogo Ramalho Starter! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026

Diogo Ramalho dipercaya menjadi starter saat Persebaya Surabaya menghadapi PSMS Medan pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menurunkan Diogo Ramalho sebagai starter saat menghadapi PSMS Medan pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026) malam. Pelatih Bernardo Tavares juga memberi kesempatan kepada Ramadhan Sananta, Miguel Pereira, dan Dicky Kurniawan sejak menit pertama dalam upaya menjaga tren kemenangan Green Force.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Persebaya Surabaya untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya setelah meraih kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta pada laga pembuka. Sementara itu, PSMS Medan datang dengan tekad bangkit usai kalah 0-2 dari Port FC.
Bernardo Tavares sebelumnya menegaskan kondisi pemain menjadi perhatian utama sebelum menentukan komposisi tim. Pelatih asal Portugal tersebut ingin seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik setelah menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi beberapa hari sebelumnya.
"Hari ini kami menjalani sesi recovery karena beberapa pemain masih mengalami kelelahan. Kami belum bisa menjalankan program latihan seperti yang direncanakan karena kondisi fisik mereka harus menjadi prioritas," ujar Bernardo Tavares.
Ia mengungkapkan keputusan mengenai susunan pemain baru diambil setelah memantau perkembangan fisik seluruh pemain hingga hari pertandingan. Proses pemulihan menjadi faktor utama sebelum menentukan siapa yang layak tampil sebagai starter.
"Kami akan melihat bagaimana proses pemulihan mereka, termasuk kualitas istirahat malam ini. Besok pagi kami baru bisa mengevaluasi siapa saja yang benar-benar siap untuk dimainkan pada pertandingan berikutnya," terangnya.
Hasilnya, Diogo Ramalho kembali dipercaya mengisi lini tengah bersama Ricky dan Irianto. Di sektor depan, Ramadhan Sananta didukung Miguel Pereira serta Dicky Kurniawan untuk membongkar pertahanan PSMS Medan.
Di lini belakang, Yuran Fernandes tetap menjadi andalan dengan didampingi Koko, Mota, dan Yusuf Meilana. Reza Arya Pratama kembali mendapat kepercayaan mengawal gawang Green Force.
Meski menghadapi tim yang baru menelan kekalahan, Bernardo Tavares menegaskan tidak ingin menjadikan hasil pertandingan PSMS Medan melawan Port FC sebagai acuan. Menurutnya, duel menghadapi sesama klub Indonesia akan menghadirkan motivasi yang berbeda.
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"Saya tidak terlalu melihat hasil pertandingan sebelumnya saat PSMS menghadapi Port FC. Pertandingan besok akan sangat berbeda. Mereka akan menghadapi sesama tim Indonesia dan saya yakin motivasi mereka juga akan berbeda," tandasnya.
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