Penjelasan Manajemen Persija Jakarta Soal Polemik Kenaikan Harga Tiket Acara Launching Skuad

JawaPos.com - Manajemen Persija Jakarta memberikan penjelasan terkait polemik kenaikan harga tiket acara launching skuad untuk menyambut kompetisi Super League 2026/2027. Penjelasan itu disampaikan langsung oleh Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas.

Acara launching tim Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), pada Sabtu (29/8/2026) mendatang. Dalam acara tersebut, skuad berjuluk Macan Kemayoran juga akan menjalani laga uji coba kontra klub Australia, Brisbane Roar.

Yang dipermasalahkan oleh The Jakmania adalah kenaikan harga tiket acara tersebut. Tiket laga Persija Jakarta vs Brisbane Roar untuk pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) The Jakmania dibanderol Rp 150 ribu untuk tribun bawah dan Rp 130 ribu untuk tribun atas.

Sebagai perbandingan, tiket launching tim musim lalu sekaligus uji coba Persija Jakarta vs Arema FC di JIS dijual dengan harga Rp100 ribu (tier 2) dan Rp130 ribu (tier 1). Atas dasar hal tersebut, The Jakmania telah menyatakan sikap untuk memboikot acara tersebut.

Penjelasan Terkait Kenaikan Harga Tiket Mewakili manajemen, Bambang Pamungkas memberikan penjelasan mengenai polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa The Jakmania bukan sekadar konsumen, melainkan bagian penting dari perjalanan klub yang memiliki ikatan historis.

“Saya mewakili manajemen menyampaikan bahwa yang beredar selama ini bahwa The Jakmania adalah customer itu tentu tidak demikian. Kita tentu menganggap The Jakmania sebagai suporter kita yang sama-sama dari awal secara historis memiliki ikatan batin yang kuat untuk bertarung atau berjuang atas nama Kota Jakarta. Jadi statement atau apa yang beredar di media sosial itu menurut saya tidak tepat,” kata Bambang Pamungkas kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Kamis (27/8).

Pria yang akrab disapa Bepe itu meluruskan informasi mengenai besaran kenaikan harga tiket yang beredar di media sosial. Ia menjelaskan tiket yang diumumkan melalui platform resmi Persija Jakarta merupakan tiket yang dijual secara daring, bukan keseluruhan alokasi tiket untuk The Jakmania.

“Ada hal juga yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa beredar kabar atau mungkin seliweran bahwa kenaikan tiket itu mencapai di angka 70 persen. Sebenarnya kalau saya boleh sedikit meluruskan di sini, bahwa tiket yang kami umumkan secara resmi di platform Persija itu adalah tiket yang dijual secara online. Artinya ada alokasi tiket khusus bagi pendukung setia kami The Jakmania yang akan didistribusikan melalui PP The Jakmania dan Korwil masing-masing,” ujarnya.