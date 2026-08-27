Tinggalkan Persija Jakarta, Gustavo Almeida Tulis Ucapan Terima Kasih

JawaPos.com - Gustavo Almeida tidak melanjutkan karirnya bersama Persija Jakarta. Setelah memutuskan hal tersebut, ia mengucapkan terima kasih.

Melalui sosial media, Gustavo Almeida merasa bersyukur bisa membela Persija sejak musim 2023/2024. Ia mengucapkan terima kasih kepada staf kepelatihan dan Jakmania.

"Hari ini, dengan hati yang penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada klub ini, kepada semua rekan setim, staf, pelatih, manajemen, dan terutama kepada kalian, para Jakmania, yang selalu memberikan dukungan luar biasa," tulis Gustavo Almeida di Instagram.

Pemain asal Brasil tersebut selalu mengingat sambutan hangat Jakmania sejak pertama kali datang. Gustavo merasa para suporter selalu ada disetiap situasi.

"Sejak hari pertama saya tiba, saya dan keluarga saya disambut dengan begitu hangat. Kami tidak hanya menemukan sebuah klub, tetapi juga menemukan keluarga kedua. Kalian selalu ada, dalam setiap kemenangan, setiap gol, setiap kesulitan, dan setiap langkah perjalanan ini."

"Terima kasih atas semua cinta, dukungan, dan energi positif yang kalian berikan. Kalian membuat perjalanan ini begitu istimewa dan berarti. Terima kasih juga atas perhatian dan kasih sayang yang luar biasa untuk istri dan anak-anak saya. Kebaikan kalian akan selalu kami kenang," ujar Gustavo.

Bagi pemain 30 tahun tersebut, Persija merupakan tim yang penting dalam kehidupannya. Gustavo akan selalu mendoakan Persija agar sukses di musim ini.

"Persija bukan hanya klub, ini adalah bagian penting dari hidup dan hati saya. Saya akan selalu membawa memori, pelajaran, dan cinta ini kemanapun saya pergi. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk klub ini. Sampai jumpa lagi, TERIMA KASIH! SELAMANYA DALAM HATI," tutup Gustavo Almeida.