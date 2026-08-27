Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 27 Agustus 2026 | 20.19 WIB

Tinggalkan Persija Jakarta, Gustavo Almeida Tulis Ucapan Terima Kasih

Gustavo Almeida ucap terima kasih ke Persija Jakarta. (Dok. Gustavo Almeida) - Image

Gustavo Almeida ucap terima kasih ke Persija Jakarta. (Dok. Gustavo Almeida)

JawaPos.com - Gustavo Almeida tidak melanjutkan karirnya bersama Persija Jakarta. Setelah memutuskan hal tersebut, ia mengucapkan terima kasih.

Melalui sosial media, Gustavo Almeida merasa bersyukur bisa membela Persija sejak musim 2023/2024. Ia mengucapkan terima kasih kepada staf kepelatihan dan Jakmania.

"Hari ini, dengan hati yang penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada klub ini, kepada semua rekan setim, staf, pelatih, manajemen, dan terutama kepada kalian, para Jakmania, yang selalu memberikan dukungan luar biasa," tulis Gustavo Almeida di Instagram.

Pemain asal Brasil tersebut selalu mengingat sambutan hangat Jakmania sejak pertama kali datang. Gustavo merasa para suporter selalu ada disetiap situasi.

"Sejak hari pertama saya tiba, saya dan keluarga saya disambut dengan begitu hangat. Kami tidak hanya menemukan sebuah klub, tetapi juga menemukan keluarga kedua. Kalian selalu ada, dalam setiap kemenangan, setiap gol, setiap kesulitan, dan setiap langkah perjalanan ini."

"Terima kasih atas semua cinta, dukungan, dan energi positif yang kalian berikan. Kalian membuat perjalanan ini begitu istimewa dan berarti. Terima kasih juga atas perhatian dan kasih sayang yang luar biasa untuk istri dan anak-anak saya. Kebaikan kalian akan selalu kami kenang," ujar Gustavo.

Bagi pemain 30 tahun tersebut, Persija merupakan tim yang penting dalam kehidupannya. Gustavo akan selalu mendoakan Persija agar sukses di musim ini.

"Persija bukan hanya klub, ini adalah bagian penting dari hidup dan hati saya. Saya akan selalu membawa memori, pelajaran, dan cinta ini kemanapun saya pergi. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk klub ini. Sampai jumpa lagi, TERIMA KASIH! SELAMANYA DALAM HATI," tutup Gustavo Almeida.

Sejak kedatangan Gustavo Almeida, Persija mulai mengandalkannya untuk urusan mencetak gol. Melansir Transfermarkt, ia telah mengoleksi 31 gol di Super League.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Boikot Acara Launching Tim Persija Jakarta! Harga Tiket Naik, The Jakmania Kecewa - Image
Sepak Bola Indonesia

Boikot Acara Launching Tim Persija Jakarta! Harga Tiket Naik, The Jakmania Kecewa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 20.11 WIB

Dijamin Meriah! Launching Tim Persija Jakarta Bakal Dimeriahkan Grup Musik Far East Movement - Image
Sepak Bola Indonesia

Dijamin Meriah! Launching Tim Persija Jakarta Bakal Dimeriahkan Grup Musik Far East Movement

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.31 WIB

Ngeri! 5 Pemain Termahal di Super League 2026/2027: Persib Bandung dan Persija Jakarta Saling Sikut - Image
Sepak Bola Indonesia

Ngeri! 5 Pemain Termahal di Super League 2026/2027: Persib Bandung dan Persija Jakarta Saling Sikut

Rabu, 26 Agustus 2026 | 13.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore