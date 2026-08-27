Ivar Jenner Bertahan di Dewa United, Musim Depan Pulang ke Eropa

JawaPos.com - Masa depan Ivar Jenner akhirnya terjawab. Gelandang berlabel Timnas Indonesia itu dipastikan tetap bersama Dewa United di Super League 2026/2027.

Kepastian itu diungkap langsung oleh Presiden klub Dewa United, Ardian Satya Negara. Ardian menjelaskan bahwa Ivar memutuskan untuk tetap bertahan satu musim ke depan bersama Banten Warriors -julukan Dewa United.

“Ivar sementara masih di Dewa (United FC), kontraknya masih ada satu tahun,” kata Ardian saat ditemui wartawan, dikutip Kamis (27/8/2026).

Dewa United, kata Ardian, kemungkinan baru akan melepasnya pada musim depan ke klub Eropa. Hanya saja, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.

“Kemungkinan, mungkin tahun depan dia akan kembali ke Eropa seharusnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ardian mengungkap salah satu faktor yang membuat Ivar memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Dewa United. Menurutnya, pemain naturalisasi tersebut merasa nyaman berada di dalam skuad, terlebih karena mendapatkan menit bermain yang cukup banyak.

"Karena dia dapat kesempatan bermain sih. Jujur, karena di Dewa dia nyaman juga. Nyaman dalam artian karena dapat jam bermain, karena dia juga pemain muda dan dia harus banyak bermain. Kalau dia cuman setor berlatih tanpa bermain kan sama aja,” terang Ardian.

Kontrak Ivar sedianya berakhir pada Juni 2026 lalu. Dewa United merekrutnya setelah sang pemain kesulitan mendapat klub di Eropa usai dilepas FC Utrecht.