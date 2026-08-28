Ivar Jenner Bertahan di Dewa United, Ini Alasan Eks FC Utrech Pilih Lanjutkan Karir di Indonesia

JawaPos.com - Dewa United Banten FC memastikan enam pemain andalan termasuk Ivar Jenner tetap menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi Super League 2026/27, melalui media sosial jelang dimulainya musim baru super league.

Enam pemain yang mendapatkan perpanjangan kontrak adalah Ivar Jenner, Alexis Messidoro, Taisei Marukawa, Noah Sadaoui, Damion Lowe, dan Ady Setiawan.

Keputusan ini menjadi sinyal bahwa Dewa United masih mempertahankan kerangka utama tim untuk bersaing di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Nama Ivar Jenner menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian.

Gelandang Timnas Indonesia tersebut akan kembali menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Banten Warriors pada musim depan.

Presiden Dewa United FC, Ardian Satya Negara, memastikan Ivar masih memiliki kontrak selama satu musim bersama klub.

Dia juga mengungkap alasan pemain kelahiran Belanda itu memilih melanjutkan kariernya di Indonesia.

"Ivar masih satu tahun lagi. Kemungkinan sehabis kontraknya habis di kita dia akan balik lagi ke Eropa. Kenapa dia memutuskan bertahan karena dapat menit bermain dan pastinya nyaman di kita," ujar Ardian Satya Negara.