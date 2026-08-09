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Andika Rachmansyah
Senin, 10 Agustus 2026 | 00.28 WIB

Presiden Persija Kirim Sinyal Rekrut Pemain Naturalisasi, Nama Ivar Jenner Mencuat

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, berbicara mengenai aktivitas timnya di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Dia mengirim sinyal bahwa akan ada pemain naturalisasi yang direkrut skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkapkan aktivitas timnya di bursa transfer belum berhenti meski sudah mendaratkan 10 pemain baru. Kata dia, kemungkinan skuad Macan Kemayoran bakal kedatangan dua sampai tiga pemain baru jelang bergulirnya kompetisi.

Hanya saja, Shin Tae-yong tidak mengungkap apakah pemain yang akan didatangkan seluruhnya pemain asing atau justru campur pemain lokal. Mengingat, Macan Kemayoran masih memiliki tiga slot untuk melengkapi kuota pemain asing.

Menanggapi pemain baru yang dimaksud Shin Tae-yong, Prapanca mengaku belum mengetahui sosok profil pemain yang dimaksud. Namun, ia justru mengirim kode bahwa pemain baru yang bakal didatangkan Persija Jakarta berlabel pemain naturalisasi.

“Belum tahu, tadi kan Coach Shin bilang 2-3 (pemain),” kata Prapanca saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, Minggu (9/8/2026).

“Naturalisasi kita gatau ada berapa, apakah naturalisasi semua, asing semua, atau campur, saya belum tahu. Posisinya mana juga saya belum tahu,” sambungnya.

Salah satu pemain naturalisasi yang berpotensi bereuni dengan Shin Tae-yong adalah Ivar Jenner. Apalagi, nasib gelandang berlabel Timnas Indonesia itu juga masih abu-abu di Dewa United.

Namun, Prapanca belum bisa berkomentar banyak. Dia mengaku bahwa Shin Tae-yong belum mengirimkan nama-nama pemain incarannya kepada manajemen Persija Jakarta.

“Sampai hari ini, per tadi kita ngobrol, Coach Shin belum tahu kasih nama-namanya,” ujar Prapanca.

Editor: Banu Adikara
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