Prediksi Line-up Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026 Malam Ini: Tanpa Marselino, Andalkan Thom Haye dan Ivar Jenner

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026, Senin, 27 Juli 2026 malam. Dengan skuad mentereng, line-up Timnas Indonesia menjadi perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Pelatih John Herdman diperkirakan akan menurunkan susunan pemain terbaiknya, dengan Thom Haye dan Ivar Jenner berpeluang menjadi duet di lini tengah.
Setelah absen dalam empat laga tim nasional karena sanksi dari AFC, Thom Haye siap kembali memperkuat lini tengah. Tidak ikut sertanya Joey Pelupessy dan cederanya Marselino Ferdinan, membuat Ivar Jenner diprediksi akan menjadi duet gelandang bersama mantan pemain Herenveen tersebut.
Di sektor penjaga gawang, Nadeo Argawinata yang tampil gemilang bersama Borneo FC musim lalu akan menjadi kiper utama. Selain itu, pemain yang musim depan bermain untuk Persija Jakarta ini lebih berpengalaman dibanding dua kiper lain, Cahya Supriyadi dan Muhammad Riyandi.
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Tiga pemain di depan Nadeo diperkirakan akan ditempati Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Ketangguhan Ridho dan Amat bersama Persija Jakarta, serta Walsh yang bersinar bersama Buriram United diharapkan akan kembali hadir di lini belakang tim nasional.
Pada sektor paling krusial yakni lini depan, dua dari tiga posisi nampaknya akan paten menjadi milik Ragnar Oratmangoen dan Beckham Putra. Sementara satu posisi striker murni kemungkinan ditempati pemain naturalisasi baru, Mitchel Baker.
Berikut prediksi line-up/susunan pemain Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026:
Formasi 3-4-3
Penjaga Gawang: Nadeo Argawinata
Pemain Belakang: Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jordi Amat
Pemain Tengah: Dony Tri Pamungkas, Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders
Pemain Depan: Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, Mitchel Baker
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Senin, 27 Juli 2026
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