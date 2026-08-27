Persebaya Surabaya Pulang Hari Ini! Bawa Buah Tangan dari Thailand Menatap Super League 2026/2027 

Persebaya Surabaya menuntaskan pemusatan latihan selama sembilan hari di Thailand sebelum kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8/2026). (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menuntaskan pemusatan latihan selama sembilan hari di Thailand dan dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8/2026), membawa peningkatan kondisi fisik, kekompakan, serta ritme permainan sebagai modal menghadapi Super League 2026/2027.
Program intensif tersebut menjadi tahap penting Green Force sebelum memasuki fase akhir persiapan kompetisi resmi.
Pemusatan latihan di Thailand menjadi ruang bagi Persebaya Surabaya untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus memperkuat pemahaman antarpemain sebelum kompetisi musim 2026/2027 dimulai.
Selama sembilan hari sejak bertolak pada Selasa (18/8/2026), Green Force menjalani latihan dan sejumlah pertandingan uji coba menghadapi tim lokal.
Pada sesi terakhir, Rabu (26/8/2026), tim pelatih tetap memberikan menu dengan intensitas terukur melalui penguatan fisik, permainan kelompok, serta latihan prinsip permainan.
Program tersebut menjadi penutup rangkaian latihan yang dirancang untuk menjaga kesiapan pemain setelah melewati pramusim padat, termasuk perjalanan hingga menjuarai Piala Presiden 2026.
Pelatih fisik Persebaya Surabaya, Diogo Carvalho, menegaskan metodologi latihan di Thailand tetap mengacu pada pola yang sebelumnya diterapkan di Surabaya.
“Dari sisi metodologi, program di Thailand tidak jauh berbeda dengan yang kami jalankan di Surabaya. Kami tetap berlatih dengan prinsip yang sama dan memperhatikan aspek pencegahan cedera,” ujar Diogo.
Selama berada di Thailand, kebersamaan pemain juga menjadi bagian dari target yang tidak kalah penting dari peningkatan fisik.
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Jawa Pos
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