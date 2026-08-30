Persija Menang Telak 4-0 atas Brisbane Roar, Shin Tae-yong Puas dengan Performa Tim

JawaPos.com - Persija Jakarta menutup agenda team launch bertajuk Rise For Glory! dengan mengalahkan Brisbane Roar dengan skor telak 4-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8).

Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi Persija sebelum kompetisi musim baru dimulai.

Tim besutan Shin Tae-yong tampil cukup dominan dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat sepanjang pertandingan.

Alexander Jeremejeff menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian usai striker asal Swedia tersebut mencetak dua gol.

Gol pertama Persija lahir dari titik putih. Jeremejeff menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Persija unggul lebih dulu.

Tidak lama berselang, Persija kembali mencetak gol.

Kerim Memija menggandakan keunggulan lewat sebuah sepakan yang cukup indah setelah menerima umpan dari Fabio Calonego.

Jeremejeff kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor usai menerima bola dan melakukan kontrol dengan baik, dia melepaskan tendangan memutar yang gagal dihentikan kiper Brisbane Roar.