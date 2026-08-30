Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 22.20 WIB

Persija Menang Telak 4-0 atas Brisbane Roar, Shin Tae-yong Puas dengan Performa Tim

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai membobol gawang Brisbane Roar pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai membobol gawang Brisbane Roar pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta menutup agenda team launch bertajuk Rise For Glory! dengan mengalahkan Brisbane Roar dengan skor telak 4-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8).

Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi Persija sebelum kompetisi musim baru dimulai.

Tim besutan Shin Tae-yong tampil cukup dominan dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat sepanjang pertandingan.

Alexander Jeremejeff menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian usai striker asal Swedia tersebut mencetak dua gol.

Gol pertama Persija lahir dari titik putih. Jeremejeff menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Persija unggul lebih dulu.

Tidak lama berselang, Persija kembali mencetak gol.

Kerim Memija menggandakan keunggulan lewat sebuah sepakan yang cukup indah setelah menerima umpan dari Fabio Calonego.

Jeremejeff kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor usai menerima bola dan melakukan kontrol dengan baik, dia melepaskan tendangan memutar yang gagal dihentikan kiper Brisbane Roar.

Persija semakin nyaman mengendalikan pertandingan setelah unggul tiga gol. Tekanan demi tekanan terus diberikan hingga akhirnya menghasilkan gol keempat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Zidan Khairullah Kembali Dipinjamkan ke PSPS Pekanbaru, Incar Promosi dan Tempat di Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Zidan Khairullah Kembali Dipinjamkan ke PSPS Pekanbaru, Incar Promosi dan Tempat di Persija Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.43 WIB

Shin Tae-yong Pastikan Persija Jakarta Tambah 1 Pemain Asing, Antonio Colak? - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Pastikan Persija Jakarta Tambah 1 Pemain Asing, Antonio Colak?

Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.09 WIB

Hasil Uji Coba Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Jeremejeff Moncer, Macan Kemayoran Menang 4-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Uji Coba Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Jeremejeff Moncer, Macan Kemayoran Menang 4-0

Minggu, 30 Agustus 2026 | 05.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore