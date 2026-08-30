Bocor Alus Pemain Asing ke-11 Persebaya: Masih Aktif di Negaranya, Belum Pernah Main di Indonesia

JawaPos.com - Pemain asing ke-11 Persebaya Surabaya mulai terkuak setelah manajemen memberikan sejumlah petunjuk saat launching tim di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8).

Pemain anyar tersebut belum diperlihatkan wajahnya, tetapi dipastikan masih aktif bermain di negaranya dan belum pernah merumput di Indonesia.

Video teaser perkenalan pemain tersebut menjadi salah satu perhatian dalam acara Launching Synergy Persebaya. Dalam video itu, sang pemain hanya terdengar menyapa Bonek dan Bonita dengan bahasa Portugis.

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“Olá Bonek and Bonita, vemos na próxima semana. Salam satu nyali, wani!” ujar pemain tersebut dalam video teaser perkenalan.

Pemain tersebut berbahasa Portugis (Brasil) yang artinya dalam bahasa Indonesia. “Halo Bonek dan Bonita, sampai jumpa dalam minggu depan.”

Manajemen Persebaya Surabaya memang belum membuka identitas sang pemain.

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Namun, Manajer Persebaya Surabaya Sidik Maulana Tualeka memberikan sejumlah clue yang membuat teka-teki pemain asing ke-11 Green Force semakin menarik.

Apa clue pemain asing ke-11 Persebaya Surabaya? Sidik menyebut pemain asing terakhir Persebaya Surabaya merupakan bagian dari puzzle yang akan melengkapi kekuatan tim untuk menghadapi musim baru.