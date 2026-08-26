Tanpa Barros dan Bobotoh! Persib Bandung Tetap Pede Hadapi Manila Digger di ACL Two 2026/2027

Uilliam Barros dipastikan absen saat Persib Bandung menghadapi Manila Digger pada babak kualifikasi ACL Two 2026/2027. (Instagram @uilliambarros94)
JawaPos.com - Persib Bandung harus menghadapi Manila Digger tanpa Uilliam Barros Perreira pada babak pendahuluan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (31/8/2026).
Barros dipastikan absen karena masih menjalani sanksi kartu merah yang diterimanya ketika Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar ACL Two 2025/2026.
Absennya Barros tentu menjadi kerugian bagi Persib Bandung. Pemain asal Brasil itu mengaku kecewa karena tidak dapat membantu tim secara langsung dalam pertandingan yang sangat penting untuk menentukan langkah ke fase grup.
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Meski begitu, Barros memastikan dukungannya kepada Persib Bandung tidak akan berkurang. Ia bahkan berencana hadir di tribun untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya.
"Saya merasa sedikit sedih karena tidak bisa berada di lapangan untuk membantu Persib Bandung. Namun, saya akan berada di barisan suporter untuk mendukung rekan-rekan setim agar kami bisa tampil maksimal dan mengamankan tiket lolos," ujar Barros.
Barros tetap percaya diri Persib Bandung mampu melewati hadangan Manila Digger. Keyakinan tersebut salah satunya datang dari catatan pertemuan kedua tim pada musim sebelumnya.
Persib Bandung pernah menghadapi wakil Filipina tersebut dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Hasil itu menjadi modal kepercayaan diri bagi Barros untuk melihat peluang Persib Bandung kembali meraih kemenangan.
"Ini pertandingan yang pernah kami jalani tahun lalu dan kami menang 2-1. Kami berharap bisa mengulang kemenangan itu musim ini. Walau tidak main, saya percaya teman-teman bisa memenangkan pertandingan," tegasnya.
Persib Bandung juga harus menjalani laga tanpa kehadiran langsung Bobotoh di stadion. Sanksi tersebut membuat atmosfer pertandingan dipastikan berbeda, apalagi laga melawan Manila Digger memiliki arti penting bagi perjalanan Maung Bandung di kompetisi Asia.
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Jawa Pos
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