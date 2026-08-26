PSS Sleman Masih Punya 10 Hari, Pieter Huistra Kejar Kesiapan Tim Sebelum Lawan Bali United

JawaPos.com - PSS Sleman memasuki pekan terakhir pramusim sebelum memulai kiprah di Super League 2026/2027. Dengan waktu sekitar 10 hari menuju pertandingan perdana, pelatih Pieter Huistra masih fokus memastikan skuad Super Elja berada dalam kondisi terbaik.

PSS dijadwalkan mengawali kompetisi pada Jumat (4/9/2026) dengan menghadapi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Laga tersebut menjadi ujian pertama bagi tim setelah menjalani rangkaian persiapan selama pramusim.

Pieter Huistra menyebut perkembangan kondisi fisik pemain terus menunjukkan peningkatan. Meski demikian, ia tidak ingin terburu-buru karena masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan untuk menyempurnakan berbagai aspek permainan.

“Saat ini masih ada waktu 10 hari menuju kick off kompetisi dan kebugaran fisik para pemain terus meningkat setiap harinya. Di saat bersamaan, kami masih memiliki waktu untuk mempersiapkan pertandingan pertama,” ujar Pieter di Lapangan Pakembinangun, Selasa (25/8/2026) sore.

Pelatih asal Belanda tersebut juga menilai kondisi pemain PSS Sleman saat ini sudah semakin dekat dengan level ideal. Namun, ia menegaskan timnya masih membutuhkan waktu untuk benar-benar mencapai kondisi 100 persen.

“Untuk saat ini, kami masih belum mencapai angka tersebut. Namun, kami masih memiliki waktu 10 hari untuk meningkatkannya. Seiring berjalannya waktu dan kompetisi bergulir, kami memastikan sudah siap dengan kondisi tersebut,” katanya.

Selain kebugaran fisik, Pieter juga memberikan perhatian terhadap perkembangan teknis dan taktikal. Menurutnya, kedua aspek tersebut sejauh ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun selama pramusim.