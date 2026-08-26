Persebaya Tuntaskan Pemusatan Latihan di Thailand, Fokus Jaga Fisik Sebelum Kompetisi Bergulir

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menuntaskan pemusatan latihan (TC) di Thailand sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Setelah menjalani program selama sembilan hari, skuad Green Force dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis (27/8).

TC di Thailand menjadi salah satu tahap penting dalam persiapan Persebaya. Tidak hanya meningkatkan kondisi fisik pemain, tim pelatih juga memanfaatkannya untuk membangun kekompakan dan menjaga ritme permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

Pada latihan terakhir, Rabu (26/8), para pemain tetap menjalani program dengan intensitas yang terukur. Menu latihan meliputi penguatan fisik, permainan dalam kelompok, hingga latihan yang berkaitan dengan penerapan prinsip permainan tim.

Selama berada di Thailand, Persebaya juga menjalani sejumlah pertandingan uji coba melawan tim lokal.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya tim pelatih memberikan stimulus pertandingan kepada para pemain setelah melewati rangkaian pramusim yang cukup padat.

Pelatih fisik Persebaya, Diogo Carvalho, mengatakan metode latihan yang diterapkan di Thailand tidak jauh berbeda dengan program yang sebelumnya dijalankan di Surabaya. Perbedaan lebih terlihat pada volume latihan dan frekuensi sesi karena adanya agenda pertandingan.

"Dari sisi metodologi, program di Thailand tidak jauh berbeda dengan yang kami jalankan di Surabaya. Kami tetap berlatih dengan prinsip yang sama dan memperhatikan aspek pencegahan cedera," ujar Diogo.