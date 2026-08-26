Persib Rilis 32 Pemain, Nomor 98 Ramon Tanque Hilang dan Bikin Bobotoh Bertanya

Persib merilis 32 pemain untuk musim 2026-2027, tetapi nomor 98 Ramon Tanque tak tercantum. Bobotoh langsung mempertanyakan keberadaannya. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com – Persib Bandung memperkenalkan skuad untuk mengarungi musim 2026-2027 dengan 32 pemain. Namun, satu nama langsung menjadi perhatian Bobotoh karena tidak tercantum dalam daftar, yakni Ramon ‘El Anaconda’ Tanque.
Ramon merupakan pemilik nomor punggung 98 pada musim lalu. Absennya nama pemain asal Brasil tersebut dari skuad yang diperkenalkan Persib memicu pertanyaan di kolom komentar media sosial klub.
Musim 2026-2027, Persib akan menjalani empat kompetisi, yakni Super League, Piala Liga, ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League Two.
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, berharap Maung Bandung mampu kembali mempertahankan gelar setelah tiga musim beruntun menjadi juara.
“Saya sangat bersyukur, Persib sudah menjadi juara liga sebanyak tiga kali secara beruntun. Kita semua berdoa, di tahun ini pun, bisa menjadi juara untuk keempat kalinya. Insyaallah bisa tercapai, mohon doa dari semua bobotoh juga,” kata Umuh dikutip dari situs resmi liga.
Dalam daftar yang diperkenalkan, sektor penjaga gawang dihuni Teja Paku Alam, M. Rakha Bilhuda, dan Fitrah Maulana.
Untuk lini belakang, Persib mendaftarkan Eliano Reijnders, Gabriel Mutombo, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Sandy Walsh, Faris Abdul, Danijel Loncar, Dion Markx, Patricio Matricardi, Kevin Pasha, dan Ikhwan Tanamal.
Sementara itu, lini tengah diisi Beckham Putra, Luciano Guaycochea, Dedi Kusnandar, Febri Hariyadi, Gakuto Notsuda, Adam Alis, Nazriel Alfaro, Marc Klok, Rafi Rasyiq, dan Thom Haye.
Adapun sektor depan diisi Athaya Zahran, Saddil Ramdani, Ragnar Oratmangoen, Luka Menalo, Mariano Peralta, Uilliam Barros, Berguinho, dan Balsa Sekulic.
Tidak tercantumnya nama Ramon kemudian menjadi sorotan. Setelah Persib mengumumkan daftar pemain dan nomor punggung melalui media sosial, sejumlah Bobotoh langsung menanyakan keberadaan sang pemain.
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Jawa Pos
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