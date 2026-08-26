Eks Persebaya Ditawari Banyak Klub, Oktafianus Fernando Pilih Persis karena Ricky Nelson

Oktafianus Fernando memilih Persis Solo meski mendapat tawaran dari sejumlah klub. Sosok Ricky Nelson menjadi alasan utama Ovan bergabung. (Ryana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com – Oktafianus Fernando sebenarnya mendapat tawaran dari sejumlah klub Super League maupun Championship. Nilai kontrak yang ditawarkan pun cukup tinggi.
Namun, setelah mempertimbangkan berbagai hal, Ovan –sapaan akrabnya– akhirnya memilih bergabung dengan Persis Solo.
Keseriusan Persis untuk kembali ke Super League menjadi salah satu alasan Ovan menerima tawaran tersebut.
Namun, ada faktor lain yang membuatnya semakin mantap, yakni sosok Ricky Nelson yang kini menangani Persis.
”Keseriusan Persis untuk naik Super League jadi alasannya,” kata Ovan kepada Jawa Pos.
Ovan mengaku tidak bisa menolak ketika Ricky menghubunginya secara langsung dan mengajaknya bergabung.
”Saya ditelpon langsung Coach Ricky, diajak gabung dan bekerja sama. Saya tidak bisa menolak,” tambahnya.
Ovan dikontrak selama satu musim. Dia diharapkan membantu Laskar Sambernyawa –julukan Persis Solo– mewujudkan target promosi ke Super League.
”Pasti senang dan bangga bisa bergabung bersama Persis, klub yang memiliki suporter solid ini,” tegas pemain yang pernah berkostum PSIS Semarang tersebut.
Ovan berharap dukungan suporter Persis terus mengalir sepanjang musim.
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Jawa Pos
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