Prediksi Skor Real Madrid vs Sociedad: Bernabeu Menyambut The Special One

JawaPos.com – Jose Mourinho kembali ke Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, sebagai entrenador Real Madrid dalam laga kompetitif dini hari nanti (27/8). Tepatnya saat El Real menjamu Real Sociedad dalam jornada kedua LALIGA musim ini (siaran langsung beIN Sports 2/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).

Laga tersebut menjadi pertandingan LALIGA pertama Mourinho sebagai pelatih El Real sejak kali terakhir melakoninya pada 1 Juni 2013. Dalam jornada pemungkas LALIGA 2012–2013 kala itu, The Special One –julukan Mourinho– membawa Real Madrid menang 4-2 atas CA Osasuna.

Pada musim tersebut pula, Los Merengues –julukan Real Madrid– tidak menelan satu pun kekalahan LALIGA di Bernabeu.

”Sangat senang kembali ke tempat ini lagi (Bernabeu). Ini akan jadi salah satu momen yang aku tunggu sejak aku memutuskan kembali ke sini (Real),” ungkap Mourinho dalam pre-match press conference di Valdebebas –kamp latihan Real– kemarin (25/8), dilansir dari Diario AS.

Setelah kemenangan susah payah 2-1 atas RCD Espanyol dalam jornada pertama pada Minggu (23/8), Mourinho menginginkan tiga angka tanpa drama di Bernabeu.

”Tim ini harus tetap lapar kemenangan, bagaimana pun caranya,” tandas pelatih kelahiran Setubal, Portugal, 63 tahun silam tersebut.

Romansa Cucurella Bersama Timnas Selain Mourinho, bek kiri anyar Real Madrid Marc Cucurella juga kembali ke Bernabeu. Walaupun sebelumnya belum pernah membela Real, Cucurella punya cerita manis di stadion berkapasitas 83 ribu penonton tersebut bersama timnas Spanyol.

Di Bernabeu pada 26 Maret 2024, Cucurella dipercaya menjadi starter oleh entrenador Spanyol Luis de la Fuente saat La Furia Roja ditahan Brasil 3-3 dalam uji coba internasional. Setelah itu, Cucurella nyaris tidak tergantikan di sisi kiri pertahanan Spanyol.

Karena itu, Cucurella berharap cerita serupa kembali terulang di Bernabeu.