Persib Bandung Resmi Perkenalkan 32 Pemain untuk Musim 2026/27, Ini Daftar Nomor Punggungnya

JawaPos.com - Persib Bandung resmi memperkenalkan skuad yang akan menjadi bagian dari perjalanan mereka pada musim 2026/27 berikut nomor punggung mereka.

Total 32 pemain diperkenalkan dalam acara Pesta Biru yang digelar di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Bandung, Selasa (25/8/2026).

Perkenalan skuad tersebut menjadi bagian dari rangkaian peluncuran jersey Persib Bandung untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Dari 32 pemain yang disiapkan, terdapat 12 legiun asing. Enam di antaranya merupakan pemain yang baru bergabung dengan Maung Bandung, yakni Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Danijel Loncar.

Sementara itu, 20 pemain lainnya merupakan pemain berpaspor Indonesia. Komposisi tersebut juga diisi sejumlah pemain yang memiliki pengalaman bersama Timnas Indonesia.

Dua nama baru yang cukup menarik perhatian adalah Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya bergabung dengan Persib Bandung setelah sebelumnya menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia.

Kehadiran Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen menambah panjang daftar pemain Persib Bandung yang memiliki pengalaman di level internasional.

Mereka bergabung dengan Thom Haye, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Marc Klok, hingga Beckham Putra Nugraha.