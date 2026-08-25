Shin Tae-yong Puas! Persija Jakarta Tunjukkan Perkembangan Signifikan Usai Jalani TC di Thailand!

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai memasuki tahap akhir persiapan menuju Super League 2026/27. Training camp selama dua pekan di Thailand membawa sejumlah perkembangan positif bagi skuad Macan Kemayoran.

Persija menjalani pemusatan latihan pada 10–23 Agustus 2026. Program tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai dengan peningkatan kondisi fisik di Hua Hin, sebelum tim melanjutkan agenda ke Bangkok untuk mematangkan taktik dan menguji perkembangan permainan.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mendapat kesempatan melihat langsung hasil latihan melalui dua pertandingan uji coba. Persija menghadapi Police Tero pada 19 Agustus dan Chiangrai United tiga hari berselang.

Dari dua pertandingan tersebut, Shin Tae-yong menilai permainan Persija mulai menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan harapannya. Tempo permainan, aliran bola, organisasi antarlini, hingga kemampuan menjaga intensitas menjadi beberapa aspek yang mengalami peningkatan.

“Bisa dibilang sekarang hampir sudah sempurna seluruhnya,” ujar Shin Tae-yong.

Perkembangan itu juga menjadi pembeda jika dibandingkan dengan penampilan Persija pada Piala Presiden 2026. Setelah menjalani latihan intensif di Thailand, para pemain dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pola permainan yang diinginkan tim pelatih.

Persija juga mulai menemukan keseimbangan antara aspek fisik dan taktik. Hal tersebut menjadi modal penting sebelum kompetisi Super League 2026/27 benar-benar dimulai.

Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko, menyebut perkembangan tersebut tidak terlepas dari kesungguhan para pemain selama mengikuti seluruh rangkaian training camp.