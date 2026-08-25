Salah Satunya Sandy Walsh! Berikut 4 Nomor Punggung Pemain Persib Bandung yang Ganti Pemilik

JawaPos.com - Persib Bandung telah resmi memperkenal skuadnya untuk musim 2026/2027. Nomor punggung juga sudah didapatkan para pemain.

Melansir akun Instagram resmi, nomor punggung ikonik masih dimiliki para pemain Persib. Beberapa diantaranya seperti kapten Persib Marc Klok yang memakai nomor punggung 23, nomor punggung 7 masih jadi milik Beckham Putra, dan Thom Haye tetap memakai nomor punggung 33.

Berikut ini, ada nomor punggung yang berganti pemilik. Siapa sajakah mereka? Baca terus artikel ini.

1. Nomor punggung 3: Layvin Kurzawa ke Gabriel Mutombo

Musim lalu, Layvin Kurzawa memakai nomor punggung 3. Di musim ini, nomor tersebut dipakai pemain baru yang juga berposisi sebagai bek yaitu Gabriel Mutombo.

Sepanjang laga Piala Presiden 2026 dan Dewata Challenge Series 2026, nomor punggung 3 selalu dipakai Mutombo. Berbeda saat di Ratchaburi, pemain asal Prancis tersebut memakai nomor punggung 2.

2. Nomor punggung 6: Robi Darwis ke Sandy Walsh

Nomor punggung 6 menjadi milik Sandy Walsh musim ini. Pada musim lalu, Robi Darwis yang selalu menggunakan nomor tersebut.