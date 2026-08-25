Terungkap! Alasan Persija Jakarta Lepas Gustavo Almeida meski Masih Terikat Kontrak hingga 2027

JawaPos.com - Persija Jakarta mengungkap alasan lepas Gustavo Almeida meski masih terikat kontrak hingga Juni 2027.

Pihak Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan sangat matang.

Persija Jakarta secara mengejutkan mengumumkan Gustavo Almeida tidak menjadi bagian dari skuad untuk Super League 2026/2027. Keputusan itu diumumkan pada Selasa (25/8/2026).

Manajer Persija Jakarta, Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko, menyampaikan bahwa sejatinya melepas Gustavo Almeida adalah keputusan berat. Namun langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana perombakan dan penyegaran komposisi pemain di lini serang Macan Kemayoran.

“Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Kami semua tahu kualitas Gustavo sehingga sebenarnya sulit untuk melepasnya,” kata Ardhi, dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (25/8).

Ardhi turut menyampaikan apresiasi kepada Gustavo Almeida atas kontribusinya selama berseragam Persija Jakarta. Ia juga mendoakan kesuksesan striker asal Brasil itu di klub barunya kelak.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Gustavo selama berseragam Persija, dan semoga terus menunjukkan kualitas terbaik di tim barunya. Di sisi lain, kami terus membangun ketajaman lini depan yang lebih baik untuk menyambut musim depan,” terang Ardhi.

Gustavo Almeida bisa dibilang merupakan salah satu pilar penting di lini depan Persija Jakarta. Sejak mendarat di Jakarta pada pertengahan musim 2023/2024, ia berhasil mengoleksi 34 gol dan dua asis dari 65 penampilan. Musim lalu, ia menyumbang 11 gol serta satu asis dalam 20 pertandingan.