Persija Jakarta Lepas Gustavo Almeida Jelang Launching Skuad Super League 2026/2027

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Persija Jakarta jelang peluncuran skuad untuk Super League 2026/2027, yang melepas penyerang asingnya, Gustavo Almeida.

Persija Jakarta mengumumkan kabar perpisahan dengan Gustavo Almeida pada Selasa (25/8). Kedua pihak disebut sepakat untuk menyudahi kontrak yang sejatinya masih berlangsung hingga Juni 2027.

“Persija dan Gustavo Almeida kini berada pada sebuah keputusan yang tak mudah. Atas kesepakatan bersama, Gustavo resmi tidak lagi berseragam Macan Kemayoran di Super League 2026/2027,” tulis keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (25/8).

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Gustavo Almeida bisa dibilang merupakan salah satu pemain kunci Macan Kemayoran Persija Jakarta.

Penyerang berusia 30 tahun itu bergabung dengan tim Ibu Kota dari Arema FC pada Juli 2024.

Kini, perjalanannya berakhir setelah hampir tiga musim berseragam Macan Kemayoran.

Selama tiga musim terakhir, Gustavo Almeida menjadi salah satu sosok penting di lini depan Persija.

Ketajamannya terus hadir dari musim ke musim, mengantarkan namanya pada catatan 31 gol dari 55 penampilan di pentas Liga 1 maupun Super League.