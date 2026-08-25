Gustavo Almeida Resmi Tinggalkan Persija, Macan Kemayoran Kini Hanya Punya Tiga Striker!

Pemain Persija Jakarta Gustavo Almeida Dos Santos berebut bola dengan pemain Semen Padang saat Indonesia Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (23/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mengakhiri kerja sama dengan Gustavo Almeida. Penyerang asal Brasil itu dipastikan tidak akan menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan bersama antara Persija dan Gustavo. Meski tidak mudah, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perjalanan yang sudah berlangsung selama tiga musim terakhir.
Selama memperkuat Persija, Gustavo menjadi salah satu tumpuan utama di lini depan. Ketajamannya menghasilkan 31 gol dari 55 penampilan di kompetisi Liga 1 dan Super League.
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Gustavo bergabung dengan Persija pada putaran kedua Liga 1 2023/2024. Pada musim debutnya, ia hanya mencatatkan tujuh penampilan dengan koleksi dua gol. Kesempatannya bermain memang terbatas karena harus menjalani pemulihan akibat cedera panjang.
Situasi berbeda terjadi pada musim 2024/2025. Gustavo mendapat menit bermain lebih banyak dan mampu menunjukkan produktivitasnya. Dari 28 pertandingan, ia mencetak 18 gol serta menyumbangkan satu assist.
Catatan tersebut membuat Gustavo menjadi salah satu pemain penting Persija dalam urusan mencetak gol. Performanya kemudian kembali berlanjut pada musim berikutnya.
Pada Super League 2025/2026, Gustavo tampil dalam 20 pertandingan. Ia berhasil mencetak 11 gol dan satu assist. Lagi-lagi, perjalanan musimnya tidak berjalan sepenuhnya mulus karena cedera panjang yang dialaminya pada awal kompetisi.
Manajer Persija, Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko, menyebut keputusan melepas Gustavo sudah melalui pertimbangan yang matang. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi sang pemain selama berada di Jakarta.
“Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Kami semua tahu kualitas Gustavo sehingga sebenarnya sulit untuk melepasnya,” ujar Ardhi.
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Jawa Pos
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