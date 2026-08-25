Resmi! 32 Pemain Persib Bandung Siap Tempur di 4 Kompetisi Musim 2026/2027

JawaPos.com — Persib resmi memperkenalkan 32 pemain yang akan memperkuat skuad menghadapi musim 2026/2027 dalam acara Pesta Biru di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8/2026).

Di bawah asuhan Igor Tolic, Persib Bandung bersiap mempertahankan gelar Super League sekaligus tampil di empat kompetisi, termasuk dua ajang klub antarnegara.

32 Pemain, 12 Legiun Asing Sebanyak 32 pemain masuk dalam skuad Persib Bandung musim 2026/2027, terdiri dari 20 pemain berpaspor Indonesia dan 12 legiun asing. Dari 12 pemain asing tersebut, enam merupakan rekrutan baru, yakni Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Danijel Loncar.

Komposisi anyar itu membuat Persib Bandung memiliki tambahan pengalaman dari berbagai kompetisi. Tiga pemain baru, yakni Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, dan Gabriel Mutombo, sebelumnya tampil di Liga Thailand sehingga diharapkan mampu membantu tim menghadapi persaingan internasional.

Dari sektor pemain lokal, Persib Bandung juga mendatangkan nama-nama berlabel Tim Nasional Indonesia. Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen menjadi dua rekrutan anyar yang menyusul Thom Haye, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Marc Klok, hingga Beckham Putra Nugraha dalam skuad Pangeran Biru.

Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional menjadi modal penting Persib Bandung untuk menjalani jadwal padat musim depan. Terlebih, tim asal Kota Bandung tersebut tidak hanya dituntut mempertahankan prestasi di kompetisi domestik, tetapi juga membawa nama Indonesia di level Asia dan ASEAN.

Empat Kompetisi Menanti Persib Bandung Persib Bandung akan menghadapi empat kompetisi pada musim 2026/2027, yakni Super League, i-League Cup, ASEAN Club Championship Shopee Cup ASEAN, dan AFC Champions League Two. Padatnya agenda membuat kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga konsistensi sepanjang musim.

Di kompetisi domestik, Persib Bandung akan berusaha mempertahankan gelar Super League sekaligus menjalani persaingan di i-League Cup. Sementara itu, dua kompetisi internasional akan menguji kualitas skuad ketika menghadapi klub-klub dari kawasan ASEAN dan Asia.