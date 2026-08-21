Kesiapan Semen Padang FC Jelang Championship 2026/2027, Nil Maizar: Sudah 75 Persen

JawaPos.com - Semen Padang FC terus menggenjot persiapannya jelang dimulainya kompetisi Championship 2026/2027. Nil Maizar selaku pelatih menyebut persiapan skuad Kabau Sirah - julukan Semen Padang FC - saat ini sudah mencapai 75 persen.

Teranyar, Semen Padang FC menggelar sesi latihan di Stadion Madya, Jakarta, Jumat (21/8) pagi WIB. Sebelumnya, skuad Kabau Sirah menjalani rangkaian agenda uji coba dalam pemusatan latihan (TC) di Jogjakarta.

Nil Maizar menilai perkembangan Semen Padang FC terus menunjukkan grafik positif. Juru taktik berusia 56 tahun itu mengatakan fokusnya saat ini hanya tinggal mematangkan taktik permainan Kabau Sirah.

“Alhamdulillah ya, persiapan Semen Padang menghadapi Liga 2 cukup bagus ya. Artinya kalau hitungan satu sampai 100 sudah sampai ke 75 persen. Tinggal 25 persen lagi, tinggal 20 hari ini kita akan banyak ke taktikal strategi,” kata Nil Maizar kepada JawaPos.com di Stadion Madya, Jumat (21/8/2026).

Selama TC di Jogjakarta, Semen Padang menjalani lima laga uji coba. Hasilnya pun beragam, kalah 0-1 dari Bhayangkara FC dan 1-2 dari Borneo FC, imbang 1-1 kontra Java United, serta menang 2-0 atas Kendal Tornado FC dan 4-2 atas De Red FC.

“Dan mudah-mudahan dari evaluasi pertandingan kita di lima uji coba di Yogyakarta, kita bisa mematangkan taktikal strategi kita menghadapi Liga 2,” sambungnya.

Lebih lanjut, Nil Maizar menilai kesiapan mental para pemain Semen Padang FC mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut, Stefano Lilipaly cs sudah mendapatkan pengalaman menghadapi berbagai situasi dalam pertandingan.

“Alhamdulillah mereka sudah mencobakan bagaimana ketika dia kalah di pertandingan, dan dia menang di pertandingan, dan dia ketinggalan di pertandingan. Dia coba, dan cobanya itu alhamdulillah semuanya berjalan bagus,” tutur Nil Maizar.