Borneo FC Kembali ke Jogjakarta, Buka Pramusim dengan Kemenangan Atas Semen Padang

Borneo FC menggelar pemusatan latihan di Jogjakarta. (Borneo FC)
JawaPos.com - Borneo FC kembali menjadikan Jogjakarta sebagai tempat pemusatan latihan (TC) untuk mempersiapkan diri menghadapi Super League 2026/27. Pilihan tersebut bukan hal baru bagi Pesut Etam karena Yogyakarta sudah menjadi lokasi persiapan tim dalam beberapa musim terakhir.
Kali ini, Borneo FC dijadwalkan menjalani TC selama kurang lebih satu bulan. Program tersebut menjadi bagian penting sebelum kompetisi resmi Super League 2026/2027 dimulai pada pekan pertama September 2026.
Jogjakarta dipilih karena dinilai memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung kebutuhan tim selama pramusim. Selain itu, banyak klub dari level Super League maupun Championship yang juga menjalani persiapan di wilayah tersebut.
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Situasi itu membuat Borneo FC memiliki lebih banyak pilihan untuk mencari lawan uji coba. Pertandingan melawan klub lain dibutuhkan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan dalam beberapa pekan.
Manajer Borneo FC, Dandri Dauri, berharap keputusan kembali ke Jogjakarta bisa membawa dampak positif seperti musim-musim sebelumnya.
“Mudah-mudahan saja keberuntungan tim ini dengan persiapan di Jogjakarta terus berlanjut. Sebab selama kita TC di Jogjakarta, hasil di kompetisi tak mengecewakan,” ujar Dandri.
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Harapan tersebut mendapat awal yang cukup baik. Borneo FC berhasil memenangkan pertandingan uji coba pertama dalam rangkaian pramusim.
Pesut Etam mengalahkan Semen Padang FC dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Jogjakarta, Minggu (9/8) sore. Dua gol Borneo FC masing-masing dicetak Varanda dan Astina.
Meski menang, tim pelatih tidak menjadikan skor sebagai satu-satunya tolok ukur. Laga tersebut juga menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan pemain serta penerapan program latihan dalam situasi pertandingan.
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