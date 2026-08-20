Persebaya Tak Mau Asal Tambah Pemain Asing, Ini Alasan Bernardo Tavares

Persebaya masih menyisakan satu slot pemain asing. Bernardo Tavares tak ingin merekrut pemain hanya demi memenuhi kuota. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya belum berniat terburu-buru mengisi satu slot pemain asing yang tersisa untuk mengarungi Super League 2026/2027. Pelatih kepala Bernardo Tavares menegaskan kualitas dan kecocokan pemain dengan karakter tim menjadi pertimbangan utama.
"Pada saat ini bursa transfer masih terbuka, dan hingga batas waktu berakhir, segala kemungkinan tetap bisa terjadi. Kami bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali, atau justru merekrut pemain lokal baru," kata Tavares, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (20/8).
Regulasi Super League 2026/2027 memperbolehkan klub mendaftarkan maksimal 11 pemain asing. Dari jumlah tersebut, sembilan pemain dapat masuk daftar susunan pemain (DSP), sedangkan maksimal tujuh pemain asing bisa tampil bersamaan di lapangan.
Persebaya saat ini memiliki 10 pemain asing yang dipastikan memperkuat tim pada musim 2026/2027. Di sektor pertahanan ada Risto Mitrevski (Makedonia Utara), Walber Mota (Brasil/Portugal), Jefferson Silva (Brasil), dan Yuran Fernandes (Tanjung Verde).
Lini tengah dihuni Gledson Paixao (Brasil), Francisco Rivera (Meksiko), dan Diogo Ramalho (Portugal). Sementara itu, sektor depan memiliki Alex Martins (Brasil), Miguel Pereira (Portugal), dan Yann Kevin Mabella (Kongo).
Tavares menilai perekrutan pemain baru tidak otomatis membuat kualitas tim meningkat. Karena itu, tim pelatih masih melakukan evaluasi terhadap komposisi skuad sebelum mengambil keputusan di bursa transfer.
"Kami berharap bisa memiliki tim yang bagus, karena itulah target utama kami. Namun, terkadang bukan berarti dengan hadirnya satu pemain baru kita langsung menjadi lebih baik," jelas pelatih asal Portugal tersebut.
Menurut Tavares, aturan mengenai jumlah pemain asing yang dapat dimainkan secara bersamaan juga menjadi pertimbangan dalam menyusun komposisi skuad.
Keseimbangan antara pemain lokal dan asing dinilai penting untuk menjaga kekuatan sekaligus keharmonisan tim.
"Mendatangkan pemain hanya demi menggenapi kuota 11 pemain asing menurut saya tidak masuk akal, sebab kita hanya bisa memainkan tujuh pemain di lapangan dan dua pemain di bangku cadangan. Skuad ini bukan hanya berisi pemain asing, karena bagi saya, pemain lokal adalah jantung dari tim ini," tandas Tavares.
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Jawa Pos
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