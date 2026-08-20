Bernardo Tavares Ungkap Alasan Pilih Thailand untuk TC Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memilih Thailand sebagai lokasi pemusatan latihan (TC) menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. Pelatih Bernardo Tavares menyebut suasana berbeda di Negeri Gajah Putih diharapkan bisa meningkatkan motivasi sekaligus membantu membangun mentalitas pemain.

Persebaya menjalani TC di Thailand pada 18–27 Agustus setelah sebelumnya menjuarai Piala Presiden 2026. Sebelum bertolak ke Thailand, Green Force juga menghadapi Penang FC dalam laga uji coba dan meraih kemenangan 1-0.

Tavares menilai lingkungan baru memberikan kesempatan bagi pemain untuk berkembang. Selain suasana latihan yang berbeda, Persebaya juga bisa menghadapi lawan dengan karakter berbeda selama menjalani persiapan.

"Pemusatan latihan di negara yang berbeda juga memberikan motivasi baru bagi pemain," kata Tavares dilansir dari laman resmi Persebaya Surabaya, Kamis (20/8/2026).

"Lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang. Itu yang kami inginkan dari proses ini," tambahnya.

Namun, TC di Thailand tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik dan mematangkan taktik. Tavares juga menjadikan agenda tersebut sebagai kesempatan membentuk mentalitas skuad.

Pelatih asal Portugal itu menilai mentalitas menjadi bagian penting dalam membangun daya juang tim. Ia ingin para pemain tidak hanya memahami tuntutan sebagai pesepak bola, tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai bagian dari tim.

"Target lainnya adalah membangun mentalitas pemain agar mereka bisa memberikan lebih banyak untuk tim. Kami ingin mereka memahami arti menjadi pemenang sekaligus menjadi rekan setim yang baik," ungkap Tavares.

Persiapan tersebut dilakukan Persebaya untuk mengejar target tinggi pada Super League 2026/2027. Green Force mencanangkan target juara pada musim depan.