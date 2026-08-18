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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.59 WIB

3 Fakta Menarik Jay Herdman! Pemain Baru Bali United Pernah Lawan Abdukodir Khusanov

Jay Herdman gabung Bali United dari Liga Kanada. (Istimewa) - Image

Jay Herdman gabung Bali United dari Liga Kanada. (Istimewa)

JawaPos.com - Jay Herdman resmi berseragam Bali United untuk musim 2026/2027. Dia merupakan pemain yang biasa bermain sebagai gelandang dan juga bisa menjadi penyerang sayap.

Dengan kedatangan Jay Herdman, Bali United sudah melengkapi 11 pemain asingnya musim ini.

Mereka adalah Mike Hauptmeijer, Thomas Lam, Joao Ferrari, Thijmen Goppel, Tim Receveur, Queven Inacio, Teppei Yachida, Brandon Wilson, Remco Balk, Jort van der Sande dan Jay Herdman.

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Nah berikut ini, ada tiga fakta menarik dari Jay Herdman yang menjadi pemain baru Bali United. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Pernah lawan Timnas Indonesia U-20 dan cetak gol

Jay Herdman pernah melawan Timnas Indonesia U-20 asuhan Shin Tae-yong.

Di laga yang dimainkan pada 2023 tersebut, dia berhasil mencetak gol dan membawa Selandia Baru U-20 menang.

2. Main di Olimpiade 2024

Di level internasional, Jay Herdman pernah merasakan bermain di Olimpiade 2024 bersama timnas Selandia Baru.

Saat itu, putra John Herdman tersebut selalu dimainkan Darren Bazeley dan bermain dalam tiga pertandingan di babak grup.

3. Pernah lawan Abdukodir Khusanov dan Valentín Barco

Jay Herdman juga pernah menghadapi pemain berkelas dunia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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