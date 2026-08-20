Bernardo Tavares Bawa Persebaya ke Thailand, Ada Target Penting Selain Fisik

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memasuki tahap akhir persiapan menghadapi Super League 2026/2027. Setelah menjalani preseason selama lebih dari sebulan, Bajul Ijo kini menggelar pemusatan latihan di Thailand hingga 27 Agustus.

Persebaya berangkat ke Thailand pada Selasa (18/8) setelah menjalani tujuh pertandingan sejak awal Juli. Lima di antaranya merupakan laga Piala Presiden 2026 yang berakhir dengan Persebaya sebagai juara.

Rangkaian pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi tim pelatih. Berbagai catatan dari pertandingan dan sesi latihan selama preseason akan diperbaiki selama pemusatan latihan di Thailand.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan peningkatan intensitas menjadi salah satu fokus utama selama TC. Menurutnya, kesempatan tersebut penting untuk mematangkan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi," ujar Tavares dikutip dari laman resmi Persebaya.

Tak hanya fisik dan taktik, Tavares juga ingin memperkuat hubungan antarpemain. Selama berada di Thailand, skuad Persebaya akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama sehingga diharapkan semakin kompak.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, kekompakan akan menjadi modal penting karena kompetisi berlangsung panjang. Persebaya harus mampu menghadapi tekanan dan berbagai situasi sulit sepanjang musim.

Suasana baru di Thailand juga diharapkan memberikan motivasi tambahan kepada para pemain. Lingkungan dan lawan yang berbeda menjadi kesempatan bagi tim untuk terus berkembang.

Tavares juga memanfaatkan TC tersebut untuk membentuk mentalitas skuad. Ia ingin setiap pemain memahami perannya dan memiliki kemauan memberikan kontribusi terbaik untuk kepentingan tim.