Christophe Nduwarugira Antusias Debut Bersama PSS Sleman, Adaptasi Tak Jadi Masalah

JawaPos.com - Christophe Nduwarugira tak sabar menantikan kesempatan menjalani debut bersama PSS Sleman. Pemain asal Burundi tersebut mengaku antusias merasakan langsung atmosfer dukungan suporter Super Elja dalam pertandingan resmi super league.

Christophe Nduwarugira menjadi salah satu pemain yang bergabung dengan PSS untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Meski sudah mengikuti latihan bersama tim, dia belum mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan.

Karena itu, pemain berusia 31 tahun tersebut terus mempersiapkan diri sembari menunggu kesempatan dari tim pelatih. Dia mengaku sudah tidak sabar segera merasakan pertandingan bersama PSS.

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“Menurut saya, atmosfernya sangat bagus. Saya sangat bersemangat untuk segera bermain dalam pertandingan. Karena sampai sekarang saya bahkan belum memainkan satu pertandingan pun,” kata Nduwarugira saat ditemui di Lapangan Pakembinangun, Rabu (19/8).

Dia menyadari dukungan suporter menjadi salah satu kekuatan penting bagi PSS.

Atmosfer tribun yang selama ini dikenal kuat di Sleman diharapkan bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain sepanjang kompetisi.

Nduwarugira juga memilih tidak memasang target secara berlebihan. Baginya, perjalanan panjang di kompetisi harus dijalani secara bertahap dengan fokus pada setiap pertandingan.

“Target saya bersama PSS adalah menjalani semuanya pertandingan demi pertandingan. Tidak perlu berpikir langsung ingin menjadi juara. Kami harus menjalaninya pertandingan demi pertandingan,” ujar Christophe Nduwarugira.