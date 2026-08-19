Persib Bandung Hadapi Manila Digger di Playoff ACL Two, Bidik Fase Grup

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat gambaran lawan yang akan dihadapi jika berhasil melaju ke fase grup AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027. Berdasarkan hasil drawing kemarin (18/8), Maung Bandung akan bersaing di Grup E bersama FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam).

Namun, Persib belum otomatis tampil di fase grup tersebut. Tiket menuju Grup E harus lebih dulu diamankan melalui babak playoff. Pada babak itu, Persib akan menghadapi Manila Digger FC dari Filipina di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada 31 Agustus.

Laga tersebut memiliki tantangan tambahan bagi Persib. Pertandingan kontra Manila Digger dipastikan digelar tanpa penonton setelah Persib harus menjalani sanksi dari AFC.

Hukuman itu dijatuhkan Komite Disiplin AFC menyusul kericuhan dalam pertandingan Persib melawan Ratchaburi FC saat leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two 2025-2026 di GBLA pada 18 Februari. Persib dijatuhi sanksi dua pertandingan kandang tanpa penonton.

Persib sebenarnya sudah mengajukan banding. Namun, Komite Banding AFC menolak permohonan tersebut pada 13 Agustus. Persib diwajibkan menjalani dua laga kandang berikutnya di wilayah Indonesia dalam kompetisi klub pria AFC dengan penutupan stadion secara penuh.

Persib menyadari tantangan itu berat. Namun, Persib akan berusaha melewati tantangan tersebut untuk bisa lolos ke fase grup ACL Two.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan sudah tidak sabar untuk bersaing di fase grup. Dia menilai hasil drawing menunjukkan persaingan yang cukup merata. Menurut dia, tidak ada grup yang bisa dianggap mudah.

“Secara kualitas semua grup merata. Jadi, dari Grup E sampai Grup H juga semuanya tim-timnya bagus. Kami tidak bisa memilih Grup. Jadi, ya, kita bersyukur berada di grup mana pun,” ujar Adhitia setelah drawing.

Meski sudah mengetahui calon lawan di fase grup, Adhitia meminta tim tidak terlalu jauh memikirkan pertandingan berikutnya. Fokus Persib saat ini adalah mengalahkan Manila Digger. “Tapi yang paling penting kami lolos dulu lah, ya. Lawan siapa pun, kami menang dulu, supaya kami lolos ke babak selanjutnya,” pungkas Adhitia.