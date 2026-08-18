Profil Jay Herdman, Putra Pelatih Timnas Indonesia yang Gabung Bali United

JawaPos.com - Putra pelatih Timnas Indonesia John Herdman, yakni Jay Herdman, bergabung dengan Bali United di bursa transfer Super League 2026/2027.

Bali United resmi memperkenalkan Jay Herdman sebagai rekrutan anyarnya pada Selasa (18/8).

Gelandang berkebangsaan Selandia Baru itu didatangkan dari klub Kanada, Cavalry FC.

Serdadu Tridatu dipastikan merekrut Jay Herdman dengan skema transfer, namun tidak mengungkap jumlah transfernya.

Pasalnya, anak dari John Herdman itu masih terikat kontrak dengan Cavalry FC hingga Desember 2026.

Bagi Jay Herdman, Bali United menjadi klub Asia pertamanya.

Karirnya dimulai dari akademi Whitecaps pada 2022. Kemudian, gelandang berkebangsaan Selandia Baru itu mulai berpindah-pindah dengan status pemain pinjaman.

Jay Herdman merapat ke Cavalry FC pada 2024 dengan status pinjaman dari Whitecaps sebelum akhirnya dipermanenkan pada 2025.