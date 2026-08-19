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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 20 Agustus 2026 | 06.30 WIB

Persijap Datangkan Bek Ghana Samuel Ofori, Pernah Jadi Pemain Asing Terbaik Liga Tajikistan

Persijap Jepara mendatangkan bek Ghana Samuel Ofori untuk memperkuat lini belakang. Ia punya pengalaman bermain di sejumlah klub Asia. (Dok. Persijap) - Image

Persijap Jepara mendatangkan bek Ghana Samuel Ofori untuk memperkuat lini belakang. Ia punya pengalaman bermain di sejumlah klub Asia. (Dok. Persijap)

JawaPos.com - Persijap Jepara terus memperkuat skuad untuk menghadapi Super League 2026/27. Laskar Kalinyamat kini menambah kekuatan di lini belakang dengan mendatangkan bek asal Ghana, Samuel Ofori.

"Wajah baru, cerita baru. Selamat datang di Persijap, Samuel Ofori dari Kirivong FC. Mari ukir cerita baru bersama Laskar Kalinyamat!" tulis pernyataan Persijap di akun Instagramnya. 

Kehadiran Ofori diharapkan bisa memberikan opsi tambahan sekaligus membuat pertahanan Persijap lebih solid. Pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki posisi utama sebagai bek tengah, tetapi juga mampu bermain sebagai bek kanan dan gelandang bertahan.

Ofori lahir di Accra, Ghana, pada 6 April 1999. Dengan tinggi badan mencapai 185 cm dan kaki kanan sebagai kaki dominan, ia punya modal fisik yang cukup ideal untuk menjalankan peran sebagai palang pintu.

Kemampuan dalam duel udara menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki Ofori. Selain itu, pengalamannya bermain di sejumlah kompetisi Asia membuatnya diharapkan tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola kawasan.

Perjalanan karier Ofori dimulai di Afrika Selatan bersama The Dolphins hingga penghujung 2021. Setelah itu, ia mulai merantau ke Asia dengan bergabung bersama klub Tajikistan, Ravshan Kulob, pada awal 2022.

Musim pertamanya bersama Ravshan Kulob berjalan cukup impresif. Ofori tampil 20 kali dari 22 pertandingan dan membantu timnya finis sebagai runner-up Liga Tajikistan.

Penampilannya juga membuat sang pemain mendapat penghargaan sebagai pemain asing terbaik kompetisi tersebut.

Ravshan Kulob kemudian mengamankan tiket ke kompetisi antarklub Asia. Ofori turut mendapatkan pengalaman bermain di AFC Cup 2023 dan AFC Champions League Two 2024. Ia juga membantu klubnya meraih trofi Tajik Supercup 2023 setelah mengalahkan Istiklol.

Selama memperkuat Ravshan Kulob hingga pertengahan 2024, Ofori mencatatkan 62 penampilan dan mencetak dua gol. Salah satu momen menarik terjadi di INNOPROM Cup 2024 di Rusia.

Editor: Hendra
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Sumber: ileague.id, Persijap
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